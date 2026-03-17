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    首頁 > 生活

    高市投入900萬元擴建前鎮中山二路側溝 改善機慢車道積淹水

    2026/03/17 09:37 記者陳文嬋／高雄報導
    水利局投入900萬元，擴建前鎮中山二路側溝，改善機慢車道積淹水。（市府提供）

    水利局投入900萬元，擴建前鎮中山二路側溝，改善機慢車道積淹水。（市府提供）

    高雄市前鎮區中山二路為交通要道，周邊百貨公司、飯店等住商大樓林立，其中新光路至修文街段南下機慢車道遇強降雨容易積淹水，高市府水利局自籌900萬元，加寬、加高道路側溝，擴大排洪斷面100%，強化排水功能。

    水利局表示，該路段側溝老舊且有斷面不一情形，該下水道也易受感潮影響，屬經常性有水，遇強降雨易有宣洩不及情形。

    水利局自籌900萬元，改建道路側溝360公尺，原本寬度0.3至0.5公尺，加寬至0.6至1公尺，加高0.5至1.4公尺，擴大排洪斷面100%，增加地表及道路雨水逕流收集效率，強化強降雨期該路段排水功能。

    水利局指出，工程改善側溝排往北匯入新光路雨水下水道，再排往西邊進入高雄港，並加大側溝排水斷面，調整溝底坡度，讓水流更加順暢；該工程改善排水設施外，同步進行機慢車道路面刨鋪，以及改善路側汽機車停車格平整度，除了強化排水系統因應極端降雨，也有效提升周邊商圈與住宅生活品質。

    水利局投入900萬元，擴建前鎮中山二路側溝。（市府提供）

    水利局投入900萬元，擴建前鎮中山二路側溝。（市府提供）

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