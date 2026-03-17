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    首頁 > 生活

    台日高中生跨國交流 全英語專題發表激盪新火花

    2026/03/17 10:01 記者張協昇／南投報導
    台日雙方學生以流利英語進行交談。（南投高中提供）

    台日雙方學生以流利英語進行交談。（南投高中提供）

    當台灣高中生的AI實作遇上日本學生的科學探究，究竟會擦出什麼樣的火花？國立南投高中「國際交流AI研究社」學生，16日與遠道而來的日本宮城縣仙台第一高校學生，展開一場全英語專題發表會，藉此促進台日高中生深度的學術與文化交流。

    南投高中表示，兩校的情誼源自2017年日本「櫻花科技計畫」，儘管經歷環境變遷，雙方依然維持穩定的互訪。為了替此次交流鋪路，雙方學生早在去年12月便已透過視訊會議，交換彼此對兩國社會議題的見解。

    昨天的實體交流活動，由仙台第一高校」4位老師率領32名學生跨海抵台，帶來極具深度的科學研究，包含地質建築設計、蚜蟲蜜露結構、早期音樂教育對智力的影響，乃至於探討五彩紙屑飄落軌跡的物理現象等。

    南投高中則發表「智慧手機管理系統」、「獨立樂團文化研究」、「虛擬貨幣趨勢分析」、「麥當勞自助點餐機滿意度調查」與「智慧家庭防盜報警系統」等議題。雙方學生以流利的英語交換意見，展現兩國青年學子對未知領域的好奇心與邏輯思維。

    南投高中也安排日方學生體驗英文、美工、歷史、體 育及國文等「台式課堂」。其中，由陳怡伶老師帶領建築科學生與日方學生共同協作的「紙雕手作課程」，將建築結構與藝術美學結合，成為一大亮點。

    此外，兩校學生也針對近年受國際關注的「過度觀光」（Overtourism）議題，進行了分組討論，思考觀光發展與環境永續的平衡點。活動在交換禮物與大合影的溫馨氣氛中畫下句點。

    台日學生以全英語專題發表，雙方針對問題進行討論。（南投高中提供）

    台日學生以全英語專題發表，雙方針對問題進行討論。（南投高中提供）

    日本宮城縣仙台第一高校學生，向南投高中學生解說研究議題。（南投高中提供）

    日本宮城縣仙台第一高校學生，向南投高中學生解說研究議題。（南投高中提供）

    南投高中學生莊宜庭以流利英語向日本高校學生解說研究議題。（南投高中提供）

    南投高中學生莊宜庭以流利英語向日本高校學生解說研究議題。（南投高中提供）

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