新北推「4+1安心蔬菜」742校受惠 日有機農業協會訪台交流取經

日本有機農業振興協會率隊拜會農業局，交流有機農產品供應學生營養午餐政策。（農業局提供）

日本有機農業振興協會日前訪台，與新北市農業局舉行雙邊交流會，針對有機農業政策及有機農產品供應校園營養午餐等議題深入對話。農業局表示，目前透過「4+1安心蔬菜計畫」，供應全市742所學校、幼兒園及公托營養午餐，每週1天有機蔬菜、4天產銷履歷蔬菜，讓32萬名學童吃得安心，盼透過跨國經驗交流，推動有機農業與環境永續發展。

新北市農業局長諶錫輝指出，市府透過肥料資材補助與生態服務給付等多元政策，幫助農友轉型有機農業。為確保農民擁有穩定銷售通路，市府推動「4+1安心蔬菜計畫」，供應國中小學營養午餐每週1天有機蔬菜、4天產銷履歷蔬菜，至今已納入742所學校、幼兒園及公托，讓全市約32萬名學童吃得安心。

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日本有機農業振興協會理事長高橋優子女士對新北推動安心蔬菜表示肯定，她說，日本有機農業與新北相似，多為小農集約式種植，如何保障有機農產品供應量，以及推動政策採購有機農產品，需要政府及民間攜手建立完善的配套措施。

農業局表示，透過多元農業政策輔導，讓新北農友更容易投入有機農業，也吸引青年返鄉務農。市府與農友合作進行生態觀測，透過生態服務給付機制，兼顧生態保育與農民收益，讓有機友善農業不僅守護環境，也為市民提供更健康的選擇。

日本有機農業振興協會理事長高橋優子女士（左）與新北市農業局長諶錫輝（右）互相致贈紀念品。（農業局提供）

新北市長期推動有機農業國際交流，與國際合作推動農業永續。（農業局提供）

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