德威航空高雄釜山航線29日復航 按讚送機票

德威航空高雄釜山航線，將從3月29日起復航。（圖擷自高雄旅遊網）

「德威航空」高雄釜山航線將從3月29日起復航，高雄往返釜山更方便，只要按讚高雄旅遊網與德威航空臉書粉專，就有機會得到免費機票。

德威航空（T'way Airlines）是韓國有名的低成本航空公司，主要營運從台北、高雄、台中和香港直飛到韓國首爾、釜山和大邱的航線。

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「德威航空」已經宣布，高雄釜山航線將從3月29日復航，每週六天、週四不飛，高雄飛釜山是下午5點55分起飛；釜山飛高雄是下午3點起飛。

立委許智傑指出，德威復航後，南部民眾想到釜山札嘎其市場吃最鮮的海鮮、從廣安里海灘看廣安大橋與美景、或是到有「釜山的聖托里尼」之稱的甘川洞文化村更便捷了。

慶祝「德威航空」高雄釜山航線復航，高雄旅遊網宣布即日起至3月22日，按讚高雄旅遊網與德威航空FB粉專，並公開分享標註1名親友與留言：「我想和 ＠親友 搭德威航空去釜山的（哪個景點）」，就可參加抽獎，最大獎是高雄－釜山單張來回機票2名，其餘獎項還有德威航空飛機樂高3名、德威航空飛機造型USB3名等。

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