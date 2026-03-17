自由車環台賽屏東將登場 3/18多處交通管制

國際自由車環台公路大賽18日將在屏東六堆競技。（資料照，屏東縣警局提供）

「2026國際自由車環台公路大賽－屏東六堆站」將於3月18日盛大登場，國內外自由車好手將沿途競逐，賽事路線行經屏東縣客家鄉沿線路段，為確保賽事順利進行及選手安全，當日警方將對對相關路段實施短暫交通管制，籲請民眾注意。

「屏東六堆站」於18日上午10時自高樹鄉公所鳴槍出發，起終點周邊將配合賽事實施交通管制，起點高樹鄉公所前路段自今晚（17日）20時起至18日12時止封閉；終點內埔鄉六堆客家文化園區前信義路段（科大路三段至建興路）亦將視賽事分時段交通管制，請民眾提早改道因應。

請繼續往下閱讀...

至於競賽沿線路段，18日上午11時20分至11時50分間於長治鄉台27線、台24線及麟洛鄉相關路段，警方將採「階段性動態管制」方式辦理，沿途的台22線、台1線411K至432K及縣道185線等重要幹道，一個地點預計管制5~10分鐘，請民眾務必配合現場員警及交管人員指揮，切勿任意穿越賽道或搶快通行，以維護選手與自身安全。

國際自由車環台公路大賽18日將在屏東六堆競技，沿途進行交通管制。（資料照，屏東縣警局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法