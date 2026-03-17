台灣黑熊出沒大鹿林道 提醒山友隨身攜帶熊鈴、防熊噴霧

昨天下午有下山山友目擊台灣黑熊出沒在大鹿林道。（林業及自然保育署新竹分署提供）

林業及自然保育署新竹分署昨天（16日）下午與保7總隊第5大隊觀霧小隊執行巡查時獲報，有山友在大鹿林道東線9.5公里處目擊台灣黑熊出沒，並提供影像紀錄。新竹分署長夏榮生說，大鹿林道東線、觀霧地區以及九九山莊周邊都是台灣黑熊出沒熱區，九九山莊及其周邊監測區多次拍到其身影，顯示族群有逐漸往淺山擴張跡象。

為強化登山安全，他們建議山友進出前述路段儘量結伴同行，隨身攜帶熊鈴或可發出聲響的器具，必要時也可準備防熊噴霧，以降低台灣黑熊接近與攻擊風險。

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台灣黑熊嗅覺靈敏，在山區活動應妥善保存食物與廚餘，切勿隨意棄置，以免氣味吸引黑熊靠近。若在山區遇到黑熊，應保持冷靜並維持安全距離，避免靠近或追逐拍照。

新竹分署已在觀霧國家森林遊樂區遊客中心、九九山莊等，雪霸國家公園管理處也在大鹿林道東線入口的大霸尖山登山服務站加強向山友做前述防熊注意事項，特別要求自行炊煮的山友、協作團體妥善管理食物和廚餘。他們也會跟保7第5大隊觀霧小隊合作，加強山區巡查，針對觀霧地區清查疑似獵具陷阱，以降低野生動物誤觸風險。

此外，大鹿林道東線15K休息點、19K馬達拉溪登山口都設有「注意熊出沒」告示牌，並設有熊鈴掛置區，提供山友上攀大小霸前借用，下山後原處歸還即可。佩戴熊鈴可在行進間製造聲響，以降低與臺灣黑熊不期而遇的可能性。

昨天下午有下山山友目擊台灣黑熊出沒在大鹿林道。（林業及自然保育署新竹分署提供）

林業及自然保育署新竹分署在大鹿林道設立有注意熊出沒的告示牌，並設有熊鈴提供借用。（林業及自然保育署新竹分署提供）

林業及自然保育署新竹分署建議登山山友，如果接近台灣黑熊頻繁出沒地區，或可自備防熊噴霧。（記者黃美珠攝）

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