東方白鸛雲林築巢繁殖 無人機靠近嚇壞親鳥引眾怒

瀕危珍稀鳥類東方白鸛去年底在濁水溪雲林二崙、崙背交界一處高壓電塔上築巢，引起國內及國際關切。（民眾提供）

瀕危珍稀鳥類東方白鸛去年底在濁水溪雲林二崙、崙背交界一處高壓電塔上築巢，消息傳出吸引許多鳥友前往拍攝，有鳥友昨（16）日發現竟有人使用無人機拍攝，異物侵及螺旋槳聲響，親鳥疑似受到驚嚇及警戒，有一隻不敢站起來、有一隻久久不敢回巢，其他鳥友得知群情激憤撻伐，福爾摩沙野鳥保育協會緊急發表聲明，請大家保持安全觀察距離，共同珍惜這個珍貴的保育奇觀。

福爾摩沙野鳥保育協會祕書長黃蜀婷指出，東方白鸛全球剩不到3000隻，雲林濁水溪出海口這幾年都有記錄到東方白鸛蹤影，甚至日本、韓國有繫腳環的東方白鸛也出現在台灣的濁水溪，數十年前國內也曾發現牠們築巢，但並沒有繁殖成功，這次在濁水溪畔的高壓電塔築巢是野外自然繁衍，不僅在國內引起重視，日、韓也很關注，韓國保育團體人員更專程到現場觀察。

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黃蜀婷說，昨天下午2點多接到鳥友氣憤回報，指他在雲林濁水溪畔蹲守4個小時拍攝東方白鸛，鳥巢旁竟有無人機，在周邊都看不到操控的人，她請鳥友先用大砲拍照搜證，並通知麥仔簝文化協會理事長吳明宜到現場了解，警察獲報也到現場巡查，並未發現操控的人。

福爾摩沙野鳥保育協會緊急發表聲明，理事長王國衍指出，無人機的高速螺旋槳聲與機械外型，極易引發東方白鸛的領域警戒，此舉可能導致親鳥因驚嚇而棄巢，或雛鳥受驚跌落，甚至引發親鳥為保護幼鳥而碰撞無人機受傷。

王國衍表示，為讓東方白鸛能順利繁殖，麥仔簝文化協會已向林業及自然保育署南投分署申請將該處劃設為無人機禁止飛航範圍，這樣行為已違法，且生態攝影的核心價值在於「尊重」，呼籲所有愛好者使用高倍率遠攝鏡頭在地面觀察，並與巢位保持適當的視覺與聽覺距離，將棲地歸還給自然，而非為了特定角度而侵入其生存空間。

鳥友前往拍攝發現有人使用無人機靠近拍攝導致親鳥受驚，引起撻伐。（福爾摩沙野鳥保育協會秘書長黃蜀婷提供）

麥仔簝文化協會理事長吳明宜得知有人使用無人機要拍攝東方白鸛，趕到現場了解，警方獲報也到場協助。（福爾摩沙野鳥保育協會秘書長黃蜀婷提供）

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