陳其邁邀光谷名校合作矽光子技術 好過日：「翻轉高雄」大事

高雄市長陳其邁率市府團隊與中山大學代表，深入全球光學研究殿堂亞利桑那大學拜會。（前排由左至右為中山大學電機系主任謝耀慶、高雄市長陳其邁、亞利桑那大學研究與合作事務資深副校長托馬斯・迪亞斯・德拉魯比亞、亞利桑那大學光學科學學院院長布萊恩・安德森）。（圖由高市府提供）

高雄市長陳其邁率團訪美，促成中山大學與亞利桑那大學評估合作籌劃「矽光子亞利桑那高雄中心」，跨國推動矽光子技術發展；臉書社群高雄好過日指出，這有可能是「翻轉高雄」的大事。

好過日說明，亞利桑那大學（University of Arizona，UA）在台灣知名度或許不高，卻是被譽為「公立常春藤」等級的研究型大學，整體排名約世界百餘名，大概與台大等級，該校光學科學學院是美國三大光學研究中心，也是最大的光學高等教育機構。

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而其光學強項原因在於亞利桑那州南方的山脈，為全美主要大型天文台聚集地之一，在空軍技術學院與美國光學學會支持下，60年代在UA成立專門光學研究機構，周邊聚集大批光學廠商，產值在1996到2006間從2億多美元成長到超過20億美元，被稱為光谷（Optics Valley）。

隨產業趨勢，光谷產業也從天文、國防、醫療等需求進一步跨到量子奈米光子學，也投入到矽光子研究領域；矽光子原理在於光子跑得比電訊號快，產熱低耗能少，所以用光傳導取代電路裡面的銅線，就可提昇效能。

由於AI伺服器龐大需求，近期矽光子商業需求也快速上升，台積電和日月光都投入這些研發，並成為2024年台灣「SEMI矽光子產業聯盟」倡議人；亞利桑那大學由於近年半導體產業引入，已開始與台積電、日月光及Intel等企業產學合作。

好過日分析，陳其邁很清楚日月光跟AMD預計都會把矽光子研發能量放在高雄，這時拉近與UA合作，就能吸引更多國際企業與研究機構參與矽光子技術發展，提升高雄在全球科技產業版圖的角色。

好過日解讀陳其邁任內，積極引入高科技產業（台積電等）、高等教育（清交等），再加上本地基礎（日月光、中山大學等），然後再主動拿著這一手牌去談更多元合作，產生動能與連結是5年前很難想像的，也是台灣地方首長非常罕見的戰略性佈局能力。

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