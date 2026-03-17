近1週天氣反覆多變！ 吳德榮曝原因「鋒面頻繁快速掠過」

氣象專家吳德榮指出，近2天持續晴暖；週四起水氣逐漸增多；下週前半天氣再好轉。（資料照）

中央氣象署預報，今天（17日）各地早晚較涼，西半部日夜溫差大。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，近2天持續晴暖；週四（19日）起水氣逐漸增多；下週前半天氣好轉、恢復晴暖；下週後半再有微弱鋒面南下。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（16日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明（18日）2天受高壓南側之偏東風、漸轉東南風的影響，各地持續晴朗；白天微熱、早晚涼，日夜溫差大，為容易起霧的型態；東半部水氣稍增，偶有局部零星飄雨的機率。

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吳德榮說，週四、週五（20日）微弱鋒面在北部海面，台灣附近水氣漸增，各地雲量逐日增多，局部山區及東半部零星少量降雨的機率逐日提高。台灣在鋒前暖氣團内，各地仍偏暖，容易起霧，北台灣因雲量較多、氣溫稍降。

吳德榮指出，週六（21日）微弱鋒面快速掠過，北部、東半部轉有局部短暫雨，北台灣氣溫略降。其他地區影響較輕微。

吳德榮分析，最新模式模擬顯示，下週日（22日）至週三（25日）微弱鋒面再北移，天氣好轉，各地多雲時晴，白天溫暖舒適、早晚偏涼，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮提醒，下週四（26日）微弱鋒面再南下，天氣轉變。由於近10天北方系統偏弱，各國模式模擬的不確定性增大，頻繁調整情況下需持續觀察。

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