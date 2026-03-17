古蹟卡中央東門城圓環交通怎解？南市空拍監測找答案

南市東門城圓環空拍圖。（圖由南市交通局提供）

台南市區的東門城圓環，因為中央矗立著古蹟「台灣府城大東門」，讓交通改善一直有其現實限制。東門城是重要文化資產，不能拆除或大幅移動，也因此圓環交通只能在保留古蹟的前提下進行調整與優化，成為城市交通與歷史保存之間需要取得平衡的課題。

南市交通局表示，目前東門城圓環仍維持圓環繞行的交通模式。近年已針對圓環內的標線與道路環境進行兩次較大幅度調整，希望讓車流動線更清楚、通行更順暢。整體觀察下來，目前圓環運作大致穩定。

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交通局也指出，為了更精準掌握交通狀況，將持續透過交通大數據分析，以及空拍方式監測尖峰時段車流，觀察車輛行駛軌跡與壅塞點。若有需要進一步調整標線或動線設計，也會朝更直觀、易辨識的方向規劃，讓在地居民與外地遊客都能更容易理解行車路線。

另一方面，近期也有地方民代與公民團體提出建議，希望能參考台南其他圓環的改善經驗，對東門城圓環進行進一步優化。交通局表示，預計在今年4月召開改造座談會，邀請地方代表、居民與相關團體一起討論，蒐集各方意見，再作為後續交通改善方案的重要依據。

交通局強調，未來將持續依交通流量變化與地方意見滾動檢討圓環設計，在維護古蹟與城市景觀的前提下，逐步優化道路環境，兼顧行車順暢與行人安全。

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