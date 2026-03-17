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    首頁 > 生活

    完善4000噸級海洋調查船設計 國海院參考這艘船

    2026/03/17 07:45 記者洪定宏／高雄報導
    國家海洋研究院參考離岸風電維運船「馬可阿策號」的建造工藝與設計經驗，納入4000噸級調查船的興建與後續業務推動。（國海院提供）

    國家海洋研究院參考離岸風電維運船「馬可阿策號」的建造工藝與設計經驗，納入4000噸級調查船的興建與後續業務推動。（國海院提供）

    國家海洋院正推動建造3艘海洋基礎資料調查船，分別是100噸級、300噸級，以及4000噸級的大洋級調查船，100噸級與300噸級調查船正由台船興建中，但4000噸級調查船仍在設計階段，國海院特別參考離岸風電維運船「馬可阿策號」的建造工藝與設計經驗，納入4000噸級調查船的興建與後續業務推動。

    國海院指出，「馬可阿策號」由新加坡 Marco Polo Marine 船廠建造，專門用來運送技術人員、提供海上維修平台，並確保風場在惡劣海況下仍能安全維運，配備「Walk-to-work」人員轉運系統、3D動態補償吊車，以及混合能源儲存系統，不僅提升作業效率，也降低碳排放；另設有會議室、休閒與健身設施，讓船員在長期海上工作中保持良好生活品質。

    國海院指出，推動建造3艘海洋基礎資料調查船的目的，在於強化台灣的海洋科學研究能力，支援海洋保育、災害預警、氣候變遷等研究，甚至碳封存調查。未來完工後，將成為台灣首支完整的「海洋基礎資料調查船隊」，大幅提升近海與外海的調查能量。

    目前由台船打造中的100噸級調查船，長35公尺、寬7.5公尺、深3.7公尺；300噸級調查船，長40公尺、寬9公尺、深3.7公尺；4000噸級調查船尚在設計階段。

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