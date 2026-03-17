鳳梨釋迦從每斤250元跌到30元 台東農改場籲農民守住果樹等待希望

台東鳳梨釋迦外銷價格目前低迷，農改場籲農民守住果樹，等待轉機。（記者黃明堂攝）

鳳梨釋迦是台東近30年重要產業，外銷收購價格巔峰時達到每斤250元，現在低到30元，天差地別，令不少農民快失去信心；台東農改場副場長盧柏松信心喊話，如果看到不好就放棄，等價格上揚就賺不到了，只要成本能打平，建議農民守住果樹等待轉機。

盧柏松回顧了這段如同雲霄飛車般的產業歷程，從極盛時期的驚人身價到市場飽和後的價格崩跌。民國80年代推廣初期，由於市場稀有且口感獨特，產地價格曾一度衝上每斤250元的高位，吸引無數農民投入種植。然而，隨後因人工授粉技術普及導致產量暴增，加上市場接受度受限，民國92至93年間，價格竟慘跌至每斤僅剩20到30元，巨大的落差迫使許多農友心碎砍樹。

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儘管經歷過毀園的低潮，鳳梨釋迦在民國95年因外銷市場成功開發而迎來第二波高峰，並在108、109年達到外銷頂點，收購價穩定回升至每斤80到90元，但在價格差時砍樹的農民，在高價時也來不及賺到，跟進再種，等樹長大，又遇到價格滑落，所以種果樹需要堅持。不管市場如何變化，只要有利潤就要堅持下去。雖然目前的市場環境不如前幾年理想，但農友不應因此喪失鬥志，更不該盲目跟風改種，以免陷入「好價追不上，壞價剛好收」的循環。

他強調，鳳梨釋迦是台東的重要產業，果樹經營具備長周期特性，不應因短期價格波動而輕言放棄，只要能度過這段市場調整期，憑藉台東累積多年的種植技術與優質果品，鳳梨釋迦產業依然能從波動中站穩腳跟，在挑戰中看見新的曙光。

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