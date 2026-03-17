手術救援280公斤母革龜 手術失敗昨深夜死亡

3月14日有漁船在宜蘭頭城定置漁場作業時，發現一隻長148公分、體重280公斤的巨大保育類母「革龜」遭網具纏繞，救護團隊結合各界力量搶救，仍不幸在昨晚深夜死亡。（圖為基隆市政府產業發展處提供）

3月14日有漁船在宜蘭頭城定置漁場作業時，發現一隻長148公分、體重280公斤的巨大保育類母「革龜」遭網具纏繞，入網前嘴裡疑纏繞流刺網流血，後送基隆八斗子救傷站，醫療團隊3月16日出動3公尺長的內視鏡進行腸胃道內的漁網移除手術，「移除160公分食入的網具」。術後初期恢復狀態符合預期，不料一段時間後換氣速率下降，急救1個半小時，昨天（16日）深夜11時宣告死亡，今天將解剖瞭清死因。

中華鯨豚協會16日下午偕同台大動物醫院團隊、台北市立動物園醫療團隊針對革龜腸胃道進行內視鏡漁網移除手術。革龜約下午3時10分離開收容池，麻醉後3時45分開始進行內視鏡手術直到昨晚10時完成，手術時間長達4小時又15分鐘。

請繼續往下閱讀...

中華鯨豚協會指出，他們使用全台最長的3公尺內視鏡進行移除手術，盡可能移除腸胃道內的漁網，最終移除160公分革龜食入的網具。手術後革龜進到鎮靜結束恢復階段，初期恢復狀態符合預期，團隊持續監控生命跡象，然而在晚間9時30分，個體換氣速率下降，醫療團隊馬上展開急救，歷經90分鐘的急救後反射仍未能恢復，昨晚11時宣告死亡，協會預計今天病理解剖，瞭解動物的死因及腸胃道網具的干擾。

中華鯨豚協會感謝各單位協助手術，協會志工群多人日夜守候、不辭辛勞照料，很多志工不捨。志工說，「大家都盡了最大的努力，感謝團隊的用心。」、「龜龜再見了」！「大家很心疼」。

3月14日有漁船在宜蘭頭城定置漁場作業時，發現一隻長148公分、體重280公斤的巨大保育類母「革龜」遭網具纏繞，救護團隊結合各界力量搶救；圖為革龜恢復池時的狀況。（圖為基隆市政府產業發展處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法