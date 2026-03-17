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    首頁 > 生活

    本週氣溫變化劇烈 氣象專家：一週內由冬天到夏天

    2026/03/17 07:46 即時新聞／綜合報導
    氣象專家林得恩指出，本週氣溫變化相當劇烈，可謂是「一週間，冬到夏」。（圖擷自林老師氣象站臉書）

    氣象專家林得恩指出，本週氣溫變化相當劇烈，可謂是「一週間，冬到夏」。（圖擷自林老師氣象站臉書）

    中央氣象署預報，今天（17日）各地早晚較涼，西半部日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨。國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，本週氣溫變化相當劇烈，可謂是「一週間，冬到夏」。

    林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，上週六（14日）至本週日（15日）天氣受強冷空氣南下及輻射冷卻效應影響，西半部清晨氣溫驟降，尤其是週日苗栗以北地區多處觀測到10度以下低溫；加上環境氣壓梯度增加，局部地區也同時出現強勁陣風，在風寒效應加持下，體感溫度更加寒冷。

    林得恩說，但自昨天（16日）起，環境風場已調整為偏東風到東南風，加上降雨機會降低、雲量轉偏少，台灣各地回溫相當顯著；但仍需注意各地早晚天氣較偏涼，西半部日夜溫差增大。

    今天白天高溫評估，台灣各地在26至30度之間，澎湖及金門地區22至24度，馬祖地區高溫則在16至18度。林得恩指出，這樣穩定的溫暖天氣，至少可以維持到週四（19日）前。

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