「天妃神」青森睡魔燈籠深夜移動 分批運抵朴子配天宮

順風耳睡魔燈籠由眾人抬起放置到車上。（民眾提供）

由文化總會邀請在2026台灣燈會參展的日本青森睡魔燈籠《台日共鳴・天妃神》，是由日本睡魔師以嘉義縣朴子配天宮媽祖、千順將軍及虎爺為主題在台灣創作，受到極高關注，原訂昨晚9點以人力及牽引車沿路移動到配天宮停車場，後來緊急取消，深夜11點多決定分批將各個部位以板車運送，耗時約4個多小時，於凌晨3點半陸續運抵新搭建的睡魔小屋。

由文化總會及旅日作家下町貴族推動的「台日友好青森睡魔抵嘉」在台灣燈會造成轟動，燈會於3月15日結束後，原訂昨晚移動到配天宮停車場，配天宮、文化總會更計畫以人力、車輛沿著縣道168線一路運送，歡迎鄉親夾道歡迎，然而考量法規及人員安全性，後來緊急取消。

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經多方討論，昨深夜11點多睡魔燈籠各部位如媽祖、千順將軍、虎爺及基座分批以板車進行運送，縣府建設處長郭良江全程在場關心，克服道路狹小、電線垂掛等問題，而配天宮在停車場連夜趕工搭建新睡魔小屋，存放睡魔燈籠各部位。

下町貴族說，睡魔燈籠無法在露天環境存放太久，會因夜間濕氣而受潮，因此盡快運抵新的睡魔小屋，待各部位重新組裝完成後，再開放民眾參觀。

配天宮本次出錢出力支持「台日友好青森睡魔抵嘉」活動，今天清晨於臉書粉專公告，不忍讓睡魔留在已結束的燈會現場，承受霧水、強風、日曬或雨淋的影響，為了妥善保存這份珍貴的文化展演，配天宮連夜動員約50位人力前往會場，展開睡魔燈組與山車的分拆作業，經過一整夜的努力，已於凌晨三點半順利將所有睡魔花燈與山車安全運回配天宮。

待所有睡魔花燈整理與佈置完成後，將另行公告展示時間。屆時誠摯邀請全國各地的朋友前來配天宮，參拜媽祖、近距離欣賞震撼的睡魔花燈，一同延續這份來自日本青森的熱情與感動。

得知睡魔燈籠分批運送到配天宮的民眾說，原本很想參與人力運送過程，再現大遊行熱潮，對於無法參與有些失望，但最重要的是睡魔燈籠能順利運抵目的地，等開放參觀後，一定要再來觀看這座象徵台日友好的經典作品。

睡魔燈籠運抵配天宮。（取自配天宮臉書）

日本青森睡魔燈籠從台灣燈會燈區運送到朴子配天宮停車場的睡魔小屋。（民眾提供）

配天宮、下町貴族等深夜討論運送睡魔燈籠事宜。（民眾提供）

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