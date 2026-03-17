今各地舒適溫暖 週四起轉涼、週五鋒面影響北部有雨

今日白天各地舒適溫暖，高溫普遍在24至27度。（資料照）

中央氣象署指出，今（17日）各地大多為晴到多雲，環境風場轉為東南風，位於迎風面的花蓮、台東及恆春半島有零星短暫陣雨。

今日白天各地舒適溫暖，高溫普遍在24至27度，中南部近山區可以來到28、29度，早晚天氣仍較涼，中部以北及東北部低溫約14至16度，南部及花東為18、19度，西半部日夜溫差大，民眾早出晚歸請多添加衣物。

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空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部短時間可能達橘色提醒等級。

週三（18日）西半部日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨。低溫預測中部以北、宜蘭及金門14至17度，南部、花東及澎湖18至19度，馬祖13度；高溫方面，台灣各地25至29度，澎湖及金門22至24度，馬祖20度。

週四（19日）各地早晚天氣較涼，中南部日夜溫差大；鋒面位於北部海面，大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為晴到多雲。週五（20日）至下週日（22日）鋒面位於北部至東北部海面，桃園以北及東半部地區有局部短暫陣雨，午後山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

國際都市天氣：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 17 ~ 28 17 ~ 27 21 ~ 27 19 ~ 25

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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