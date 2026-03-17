03/17 各報重點新聞一覽

日華懇會長古屋圭司昨提出建議，希望促成日本自衛隊、台灣軍方及美軍樂隊進行文化交流的構想。圖為國軍三軍樂隊。（資料照）

自由時報

日眾議員拋日台美軍樂隊交流 賴清德允諾：設窗口處理

日本日華懇會長暨眾議員古屋圭司昨於玉山論壇開幕式致詞時，提出希望促成日本自衛隊、台灣軍方及美軍樂隊進行文化交流的構想。古屋圭司召開記者會進一步說明，音樂文化交流有涵蓋在日華懇年度計劃、自民黨台灣關係小組交流計劃中，並透露總統賴清德已向他承諾，將設立窗口以實現相關台美日交流。

請繼續往下閱讀...

詳見日眾議員拋日台美軍樂隊交流 賴清德允諾：設窗口處理。

施壓習近平協助護航荷姆茲航運 川普放話 不排除延後川習會

伊朗封鎖重要能源運輸航道荷姆茲海峽，擾亂全球石油、天然氣價格和供應穩定。美國總統川普要求各國協助維護荷姆茲航運自由及安全，尤其是針對中國，揚言若北京拒絕，不排除延後原訂三月卅一日至四月二日的訪問中國行程。

詳見施壓習近平協助護航荷姆茲航運 川普放話 不排除延後川習會。

「身分證遭冒用 須交提款卡協助辦案」 誤信假檢警電話 貴婦痛失1863萬

新竹陳姓貴婦接獲假檢警電話，騙她身分證遭人盜用，需把提款卡交給檢方協助辦案，陳女信以為真，在家門口把提款卡交給冒稱檢察官派遣專員的嚴男，結果存款一八六三萬九千元全遭盜領一空！

詳見「身分證遭冒用 須交提款卡協助辦案」 誤信假檢警電話 貴婦痛失1863萬。

聯合報

施壓打通荷莫茲 川普威脅延後川習會

美國總統川普接受英國金融時報專訪表示，他正施壓北約和中國大陸協助解除伊朗荷莫茲海峽的封鎖，可能因此延後原定本月底訪問中國大陸和大陸國家主席習近平舉行的高峰會，若北約無回應「未來會很糟」。

詳見施壓打通荷莫茲 川普威脅延後川習會。

學者質疑 肺癌篩檢恐促過度治療

一一一年七月起，衛福部國健署將肺癌納入第五癌篩檢，有吸菸史和肺癌家族史的民眾可接受「低劑量電腦斷層（ＬＤＣＴ）」進行肺癌篩檢。根據健保署的統計，一○五年肺結節切除人數僅四五九五人，但到了一一三年，肺結節切除人數多達一萬○三七五人。

詳見學者質疑 肺癌篩檢恐促過度治療。

中國時報

川普戰事纏身 恐推遲川習會

伊朗戰事讓油價持續飆升之際，美國總統川普升高對主要原油進口國的施壓力道，要求各國參與組建「護航聯盟」。川普15日便施壓大陸、北約（NATO）盟友協助荷莫茲海峽恢復通航，他還威脅延後原訂3月底登場的「川習會」，並警告北約若不幫忙，「未來會非常糟糕」。白宮發言人李威特16日受訪則說，「川習會」並未面臨破局的風險，但很可能會「延後」，因為川普總統仍需專注於伊朗戰事。

詳見川普戰事纏身 恐推遲川習會。

西門町、心中山 將設戶外吸菸區

台北市政府力推無菸城市，於年貨大街、台北燈節試辦禁菸，獲民眾好評，盼其他商圈跟進，經北市府持續與中央溝通法規問題，市長蔣萬安16日宣布，預計在心中山及西門町商圈設置「戶外負壓吸菸室」，務實朝無菸城市推進。此外，市府另選擇信義路及敦化南路一橫一縱道路設置吸菸區，並盤點停車場闢吸菸室。

詳見西門町、心中山 將設戶外吸菸區。

美國總統川普要求各國協助維護荷姆茲航運自由及安全，尤其是針對中國，揚言若北京拒絕，不排除延後原訂三月卅一日至四月二日的訪問中國行程。（美聯社）

新竹陳姓貴婦誤信假檢警電話，遭詐走1863萬元，擔任詐團收取提款卡角色的男子嚴志偉，被新竹地院依三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪判刑三年。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法