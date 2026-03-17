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    春暖花開！高雄凹子底森林公園粉紅花海 鳳山「彩虹社區」等5年開花

    2026/03/17 00:17 記者陳文嬋／高雄報導
    凹子底森林公園洋紅風鈴木開花，形成粉紅色美麗花海。 （記者陳文嬋攝）

    凹子底森林公園洋紅風鈴木開花，形成粉紅色美麗花海。 （記者陳文嬋攝）

    春天來了，高雄市區洋紅、黃金風鈴木陸續盛開，以凹子底森林公園最受矚目，30多棵洋紅風鈴木交織粉紅夢幻美景；此外，鳳山區北門里「彩虹社區」前綠園道整排洋紅風鈴木等了5年終於開花，地方欣喜不已。

    春暖花開，高雄市多處公園等地，種植洋紅、黃金風鈴木，近來綻放美麗花朵，包括高雄版「忘憂森林」大東濕地公園除了苦楝花盛開，還有2種風鈴木交織，紅、黃花接力綻放，美不勝收。

    鳳山區北門里「彩虹社區」前綠園道，在里長謝秀霞爭取下，種植31棵洋紅風鈴木，地方等了5年終於開花，妝點社區更加繽紛美麗，居民開心不已，樹下乘涼、野餐，充滿詩情畫意，漫步賞花享受浪漫。

    最受矚目是鼓山區凹子底森林公園，占地17.2公頃，除種植大片落羽松外，也在生態池、鳥巢遊戲區周邊，還有園區南屏路入口、臨至聖路旁草坪等，廣植30多棵洋紅風鈴木。

    隨著季節更迭，落羽松季結束，迎來洋紅風鈴木開花，粉嫩花朵隨風搖曳，形成一大片粉紅花海，「春日限定」夢幻美景，成為民眾賞花好去處。

    環保局表示，洋紅風鈴木開花形成美麗花海，把整座公園染成春天的顏色，正是最佳賞花時刻，民眾不用出國，也不必跑遠，下班散步、週末野餐，或約朋友來拍美照都非常適合 ，在市區就能拍到「春日限定」夢幻粉紅景色，花期到4月不等人，錯過就要再等1年。

    鳳山區北門里「彩虹社區」前綠園道洋紅風鈴木等了5年終於開花，地方欣喜不已。（記者陳文嬋攝）

    鳳山區北門里「彩虹社區」前綠園道洋紅風鈴木等了5年終於開花，地方欣喜不已。（記者陳文嬋攝）

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