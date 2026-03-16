舊城活水 中壢「三中老街活動中心」揭牌啟用

桃園市長張善政（後中）等人出席「中壢區三中老街市民活動中心」啟用典禮。（記者李容萍攝）

桃園市政府今（16）日下午舉行中壢區「三中老街市民活動中心」揭牌啟用典禮。市府考量中壢正處於轉型關鍵期，藉由中興巷公辦都更計畫契機，興建三中老街市民活動中心，此為「舊城再生」計畫的拼圖，中壢鐵路地下化完工後，將帶動地方產業與生活機能的全面融合。

桃園市長張善政出席啟用典禮表示，中壢前站周邊屬發展歷史悠久的老城區，長期以來中壢里、中建里及中榮里皆缺乏合適的活動空間，市府積極協助尋找合適場地，促成此活動中心的設置與啟用。近年市府陸續推動多處市民活動中心建設，中壢區已有4處完工啟用，另有5處正在興建中，以求盡力滿足各里對公共活動空間的需求。

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張善政提到，興建活動中心最大的困難在於用地取得，土地取得成本往往高於興建或裝修經費，但市府仍會持續努力，不會因困難而卻步。相信三中老街活動中心啟用後，將成為社區舉辦各類交流活動的重要據點。

民政局長劉思遠、中壢區長李日強表示，市府藉由中興巷公辦都市更新計畫契機，興建三中老街市民活動中心，不僅改善周邊環境，也進一步提升公共服務量能，目前中壢區已陸續完成中原、興華、莊敬等市民活動中心，未來將持續推動中央、興南、興和、忠義及龍德等市民活動中心興建計畫，全面提升社區軟硬體環境。

另為解決長期停車需求，中壢國小校舍重建工程釋出300個停車位，中正公園地下停車場提供345格汽車位及605格機車位。街道環境方面，「復興路人本環境改善計畫」正施作中，串連中平路與永興路徒步商圈，並連接捷運老街溪站及新街溪仁海宮周邊。

包括立法委員魯明哲、市議員葉明月、王仙蓮、謝美英、張曉昀、魏筠等人均到場參加揭牌啟用典禮。

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