台南三井Outlet二期3/17起試營運 歸仁警方提醒交通重點

台南三井Outlet二期完工，3/17起試營運，歸仁警方將全力協助疏導交通。（歸仁警方提供）

位於高鐵站區的台南三井Outlet二期完工，本月20日開幕，17日起先試營運，為因應湧至的車潮，商場周邊的歸仁大道、歸仁七路與歸仁十三路等交通節點，都會有警力部署，全力協助疏導，籲請民眾配合。

歸仁警分局說，將結合義交、保全等，在周邊各重要節點部署，開車或騎車前往商場的民眾，敬請依照指示牌面排隊進入，若是館內停車場已經滿位，也切勿佔用道路等候，妨礙交通。

請繼續往下閱讀...

歸仁警方提到，館內停車場已滿時，應依照指示，將車輛停放到周邊備用停車場後，再步行前往商場消費；將加強取締、拖吊違規停車，確保交通順暢。

歸仁警方也提醒，搭乘大眾運輸工具前往消費者，從高鐵站或是火車站前往時，過馬路務必遵守行人號誌指示通行。

歸仁分局也會在週六、日設攤宣導，提升大小朋友的交安意識，試營運期間還安排快閃問答活動，希望民眾都能開心出門、平安回家。

歸仁分局長巫建德強調，試營運、開幕期間，人車眾多，警方祭出各項疏導、宣導、執法措施，都是為了讓來消費的民眾開心盡興，敬請配合疏導管制。

台南三井Outlet二期完工，3/17起試營運。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法