大武山下小奧運 寫六堆300年歷史 首奪四連霸的是這鄉

萬巒鄉成為客家六堆運動會史上首獲四連霸的鄉。（記者陳彥廷攝）

客家六堆運動會前天圓滿落幕，來自六堆12個鄉、區的選手齊聚競技，其中以精準選拔、培訓鄉內選手的「先鋒堆」萬巒鄉，繼去年以3連霸之姿奪下復刻版的總錦標金盃後，今年再次奪冠，也成為六堆運動會史以來，首個締造四連霸的鄉。

有「大武山下小奧運」之稱的六堆運動會，本屆為第61屆賽事，多達6400名六堆選手以運動聯誼，人數雖不如去年，但競爭程度依舊激烈，最後經過積分計算，再次由萬巒鄉奪下「競賽總錦標」成功衛冕，連4度奪金盃，寫下六堆立堆300年的歷史紀錄，可說是名副其實的「先鋒」。

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為提高鄉親參與程度，客委會客家文化發展中心積極尋求各個鄉區的共識，最後確立比照國際足總世界盃獎盃保存模式，只要連續獲得3屆總錦標就可以永久保存「復刻版」獎盃，還會在背後刻上鄉公所之名，萬巒鄉公所去年已獲紀念三連霸的金盃，但鄉公所不鬆懈，積極備戰本屆賽事。

今年萬巒選手表現佳，在拔河、桌球、羽球、籃球及田徑賽，甚至民俗傳統技藝等大型項目獲得不少獎項，連續4年奪得六堆運動會總錦標。鄉長林國順表示，這是全體選手、教練與鄉親團結努力的成果，他以此賽會作為凝聚鄉親的目標，共分「選、訓、賽、獎」四階段，首先透過採訪街頭巷尾及鄉親推薦尋覓優秀運動人才，且每年7月就要開始集訓，讓選手能夠提早準備，像許多選手都有正職，卻願意響應鄉公所號召，在閒餘時間集訓，尤其團體運動需要培養默契，才能拚出好成績。

林國順說，獎的部分，去年在漢來海港城宴請「冠軍選手」，今年預計人數突破150人，藉奪冠榮譽與回饋砥勵更多選手，榮耀不僅來自於比賽的勝利，而是能與鄉親團結、凝聚在一起。

萬巒鄉去年獲得紀念客家六堆運動會三連霸的復刻金盃。（記者陳彥廷攝）

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