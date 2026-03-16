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    首頁 > 生活

    竹科三期仍悶燒殘煙飄散 家戶趕快關窗

    2026/03/16 21:23 記者洪美秀／新竹報導
    新竹科學園區三期的變電所發生大火，晚間火勢已獲控制，但火警造成的濃煙與殘煙已影響空氣品質，提醒民眾注意空氣污染問題。（讀者提供）

    新竹科學園區三期的變電所發生大火，晚間火勢已獲控制，但火警造成的濃煙與殘煙已影響空氣品質，提醒民眾注意空氣污染問題。（讀者提供）

    新竹科學園區三期內的台電竹園超高壓變電所今天下午3點半進行設備測試時，突發生火警事故，造成3名承包商1死2重傷悲劇，火勢在晚間獲控制後仍持續有悶燒，而濃煙及殘煙也造成竹科園區周邊的空氣品質相當糟，新竹市消防局除持續灌救處理殘煙，環保局也提醒民眾因殘煙造成空氣品質受影響，提醒市民盡量待在室內，緊閉門窗；如需外出，請戴好口罩，勿前往火災現場。

    由於發生在下午時段，整個竹科園區都籠罩在濃煙下，許多人都拍到濃煙竄出的相關畫面，而直到晚間8點，消防局仍持續處理殘煙狀況，並持續灌救，預計要到深夜火警才能徹底撲滅，而因濃煙造成的空氣污染，環保局也緊急發出提醒，籲民眾避免靠近事故現場，且應關閉門窗，外出時要戴口罩，家中若有長輩、孩童或呼吸道較敏感者，要留意身體狀況。

    東區力行路、新竹縣 空品受影響

    環保局指出，根據中央氣象署資訊，現場風向為北北西風，預估影響範圍有東區力行路、力行五路周邊及新竹縣。環保局已持手持式儀器到火場周界下風處進行空品監測，提醒位於影響範圍的市民，盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出；如需外出，應戴好口罩，勿前往火災現場。

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