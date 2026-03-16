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    首頁 > 生活

    竹市景觀大道成廢棄物天堂 民怨：市府不作為、不肖業者沒在怕

    2026/03/16 21:37 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市景觀大道橋下多處土地已成廢棄物天堂，民怨市府不作為，讓不肖業者越倒越誇張、沒在怕。（讀者提供）

    新竹市景觀大道橋下多處土地已成廢棄物天堂，民怨市府不作為，讓不肖業者越倒越誇張、沒在怕。（讀者提供）

    新竹市香山區景觀大道橋下長期遭傾倒建築及裝潢廢棄物，且偷倒情況越來越多，有市民在網路社群發文稱，偷倒的廢棄物都已成山了，市府卻毫無作為，且不肖業者也沒在怕，偷倒情形越來越囂張嚴重，已讓景觀大道橋下成廢棄物偷倒天堂，除造成環境髒亂，更會引來蚊蟲孳生。

    市府環保局表示，對香山地區多處土地遭非法棄置營建廢棄物，已啟動稽查與蒐證機制，去年10月起陸續會同相關單位進行現場調查、影像蒐集與車輛流向追查，並依法將案件移送檢調機關偵辦。目前也加強跨局處合作，運用監視系統、車牌辨識及巡查機制，提高查緝效率。景觀大道棄置的廢棄物多來自建築拆除、裝潢施工或整地工程，依法應交由合格清除處理機構清運處理，並透過事業廢棄物申報系統或營建剩餘土石方管理機制進行流向管制。

    任意棄置廢棄物已違反《廢棄物清理法》，最重可處5年以下有期徒刑，並得併科罰金。提醒民眾如有房屋整修、裝潢或拆除工程需求，應委託合法登記的廢棄物清除業者處理，並確認清運流向與相關文件，避免因業者違法棄置而連帶涉及法律責任。

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