去年就業率9成4！桃園照服員訓練專班開跑 今年招收760人

桃園市就服處今年持續辦理照顧服務員專班訓練，即日起開放報名。（桃市就服處提供）

桃園市政府就業職訓服務處因應高齡化社會發展及補實照顧服務人力的方針，持續推動照顧服務員訓練，以提供有長照需求的民眾良好的照顧及服務品質，所設立「有頭鹿職能訓練場」今年度預計辦理照顧服務員專班訓練計23班次，提供760個名額，想加入照顧服務產業的民眾即日起可向相關訓練單位報名。

就服處長陳秋媚今日表示，照顧服務員訓練專班去年開辦23班次，計有742名學員結訓，訓後就業率達94%以上。今年計有社團法人中華民國弘揚看護協會、寬福護理之家、社團法人桃園市安安照護協會、信安護理之家及桃園市私立慈得居家長照機構等18家訓練單位，訓練地點遍及轄內桃園、中壢、八德、龜山、楊梅、平鎮及龍潭等行政區，除了實體課程配合衛生福利部長期照顧專業人員數位學習平台，提供完成該平台核心課程並取得證書者，接續參加訓練單位所辦理的術科課程，能多元選擇參訓機制。

請繼續往下閱讀...

參與此訓練專班學員經考評成績合格並取得結業證書者，若符合長期失業者、中高齡者、身心障礙者、原住民、新住民等特定身分參訓資格，經審查符合者，政府將全額補助訓練費，一般身分者補助80%費用；除訓練費用補助，亦可透過訓練單位及就業職訓服務處的媒合至長照機構工作，同時運用照顧服務員就業獎助措施，同步達到提升自我的專業知能及增加穩定收入來源。

陳秋媚提到，照顧服務員訓練專班近年開始有男性學員加入，除了有先天體力上優勢，也增加民眾接受服務及職業多元的選擇性；此外，鼓勵高齡學員參與照顧服務員職業訓練，高齡學員多具備豐富人生經驗與耐心，對於陪伴及照顧長者更具同理心，透過專業訓練培養其照顧技能，不僅可提升其再就業機會，亦能補充長照服務人力。學習照顧服務知識及技巧等多項專長，不僅能運用於關懷家中長輩等，更能作為未來的職涯規劃參考。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法