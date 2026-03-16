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    首頁 > 生活

    說到做到！經典賽台贏韓1分 彰化排隊名店再送210碗爌肉飯

    2026/03/16 19:58 記者湯世名／彰化報導
    經典賽台灣隊1分擊敗韓國隊，阿泉爌肉飯今天分送100碗給民眾，因人潮太多，老闆加碼10碗。（記者湯世名攝）

    經典賽台灣隊1分擊敗韓國隊，阿泉爌肉飯今天分送100碗給民眾，因人潮太多，老闆加碼10碗。（記者湯世名攝）

    2026年世界棒球經典賽（WBC）日前台韓大戰，彰化市有70年的阿泉爌肉飯霸氣提供200碗給在彰化縣政府前觀戰的民眾享用；業者喊出台灣隊贏1分就再加碼200碗，結果台灣隊果真以5比4擊敗韓國隊。業者說到做到，今天（16日）在店前分送110碗，民眾大排長龍領取，另100碗則分享給彰化家扶中心，將愛心與祝福送給需要幫助的孩子與家庭。

    阿泉爌肉飯業者今天下午3點30分在店門口發放號碼牌，4點開始發放餐點，免費供民眾領取；現場大排長龍，每人限領1碗，有人領取後當場打開大啖，由於排隊人潮實在太多，業者謝泊宏當場再加碼10碗，現場分送給民眾多達110碗。

    彰化家扶中心也安排多名弱勢家庭親子前往領取爌肉飯，小朋友眼裡盡是滿足感。業者謝泊宏將另外100碗送給家扶中心，希望這份喜悅不只停留在慶祝，更能傳遞溫暖與關懷，將愛心與祝福送給需要幫助的孩子與家庭；希望大家持續為台灣隊加油，讓這份棒球帶來的感動延續下去。

    阿泉爌肉飯業者謝泊宏（右）將爌肉飯送給家扶小朋友。（記者湯世名攝）

    阿泉爌肉飯業者謝泊宏（右）將爌肉飯送給家扶小朋友。（記者湯世名攝）

    阿泉爌肉飯業者謝泊宏（左）將100碗爌肉飯送給家扶弱勢家庭，希望這份喜悅不只停留在慶祝，更能傳遞溫暖與關懷，將愛心與祝福送給需要幫助的孩子與家庭。（記者湯世名攝）

    阿泉爌肉飯業者謝泊宏（左）將100碗爌肉飯送給家扶弱勢家庭，希望這份喜悅不只停留在慶祝，更能傳遞溫暖與關懷，將愛心與祝福送給需要幫助的孩子與家庭。（記者湯世名攝）

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