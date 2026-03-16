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    首頁 > 生活

    刺激商圈商機 台南這樣玩集體行銷

    2026/03/16 20:38 記者楊金城／台南報導
    台南市經發局副局長蕭富仁（前左五）和佳里商圈、楠西商圈、大東橋商圈、安中商圈協會展出人氣商品聯手行銷。（記者楊金城攝）

    台南市經發局副局長蕭富仁（前左五）和佳里商圈、楠西商圈、大東橋商圈、安中商圈協會展出人氣商品聯手行銷。（記者楊金城攝）

    台南市現有40個商圈，台南市經濟發展局今天（16日）推薦佳里商圈、楠西商圈、大東橋商圈及安中商圈的人氣商品聯手行銷，邀請民眾走進巷弄，感受商圈不同的獨特魅力和商業活力，並以實際消費支持在地店家。

    經發局副局長蕭富仁指出，經發局未來將彙整40個商圈舉辦的行銷活動，並結合當地的節慶，提供商圈活動時間軸、優惠供民眾參考，期都能到商圈逛走購物，刺激商圈商機，讓商家受益，各地遊客也都能認識台南好物。

    經發局專委陳豪吉說，台南商圈的型態多元，溪南的原台南市區商圈主打歷史文化底蘊，並結合道地傳統小吃而成為遊客拍照熱點；溪北原縣區的商圈則會融合田園與自然風光，讓台南商圈呈現極其豐富的樣貌，不同族群與年齡層的遊客均可在台南悠遊與樂遊。

    佳里商圈理事長陳俊任、楠西商圈總幹事林一夫、大東橋商圈理事長顏子喬、安中商圈理事長林思萍今天行銷商圈明星商品，像60年歷史的佳里日寶虱目魚罐頭，推出搭配安平手工麵的伴手禮盒，50年歷史的泰興肉脯推出不同創意的肉乾、肉鬆零食，楠西的特色果醬和農產加工，大東橋商圈有知名的咖啡、甜點名店，安南區安中商圈推出美食小吃如滷味、花茶、豆花等。

    佳里商圈融合老街屋、傳統市場與新式店家在2025年榮獲全國卓越商圈評選「優選商圈」、南市商圈評鑑「優質商圈」；楠西商圈整合農產、觀光景點梅嶺、江家古厝、龜丹溫泉與文化資源推出小旅行，獲得2025年南市商圈評鑑「組織運作獎」；大東橋商圈創意結合「台南YA誕城」等節慶帶動商圈發展，並推動無現金支付，打造新型態商圈示範場域，榮獲2025年全國卓越商圈評選「優選商圈」；安中商圈獲2025年南市商圈評鑑「在地魅力獎」，透過各式節慶活動帶動人潮，8月15日將舉辦「鵲橋在安中、浪漫七夕夜」活動，透過浪漫布置、互動體驗及特色市集期吸引人潮。

    經發局局長張婷媛表示，在現今電商時代，實體店家存續勢面臨挑戰，但商圈的人際互動與探索體驗，是電商無法取代的價值，市府將持續透過公私協力，逐步打造各個商圈的特色經營模式。

    大東橋商圈的甜品知名。（記者楊金城攝）

    大東橋商圈的甜品知名。（記者楊金城攝）

    安中商圈的人氣商品小吃和豆花。（記者楊金城攝）

    安中商圈的人氣商品小吃和豆花。（記者楊金城攝）

    佳里商圈、楠西商圈推薦人氣商品。（記者楊金城攝）

    佳里商圈、楠西商圈推薦人氣商品。（記者楊金城攝）

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