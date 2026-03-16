迪士尼原型師！ 張玉清從復興美工走向國際 雕塑亞洲傳奇

張玉清近年來致力開創「天雕人塑」系列。（記者周敏鴻攝）

1970、80年代，美國華特迪士尼公司的白雪公主、獅子王、花木蘭、美女與野獸、泰山等卡通片風靡全球，參與迪士尼配合廠商製作商品的「原型雕塑師」張玉清，用黏土雕塑相關卡通角色或玩偶，由迪士尼據以開模並大量生產周邊商品，當年迪士尼樂園商店的水晶球商品有9成5以上是其創作，讓他贏得廠商封他為「迪士尼亞洲第一原型雕塑師」的美稱。

桃園市新屋長大的張玉清聽從師長建議就讀復興美工，高三時因雕塑作品出眾，還沒領到畢業證書就被找去老師家族的公司打工，製作校園銅像、浮雕壁畫等；「那一段打工經驗，奠定了我成為原型雕塑師的基礎。」張玉清說，為了客戶製作銅像或浮雕壁畫，他磨出一身「雕」的本事，畢業後被挖角，回到國中美術老師工作室幫忙創作陶瓷塑品，則是接觸「塑」、「原型雕塑」的開端。

請繼續往下閱讀...

張玉清退伍後開設工作室接單製作招財貓等，因作品細緻有生命力，吸引負責供貨給華特迪士尼的台灣廠商請他雕塑水晶球內要擺放的卡通角色，第一件作品就是5隻小小的米老鼠，從此與迪士尼展開10年緣分，受聘為台灣配合廠商的藝術總監兼原型師。

後因迪士尼更換配合廠商，當時不到40歲的張玉清轉往中國深圳擔任原型師的講師，也設立工作室專攻雕塑美國職棒大聯盟球星「王建民」等玩偶的市場，後因授課、工作室接單都減少，50多歲決定返台；他如今閉關創作「天雕人塑」系列，期盼有天能開設個人美術館，讓更多人看到他的心血。

新聞辭典：原型雕塑師

原型雕塑師，又稱原型師，是模型產業從概念到實體產品的重要角色，主要的工作就是運用雙手將2D平面設計稿，創作為3D立體人偶、公仔、模型等，通常會負責製作玩具、動漫模型、電影特效道具的原始模型，再交由工廠進行大量生產；原型雕塑師須「從零到有」將設計圖中的角色，用黏土、樹脂等材料，雕塑出立體樣品，結合了雕刻、拼裝、上色等多項技術，最終成為民眾手中栩栩如生的產品包括人偶、公仔或模型等。

張玉清近年來致力開創「天雕人塑」系列。（記者周敏鴻攝）

張玉清曾為美國華特迪士尼公司雕塑「美女與野獸」等玩偶。（圖由張玉清提供）

張玉清曾為美國華特迪士尼公司雕塑「米老鼠」等玩偶。（圖由張玉清提供）

張玉清的雕塑作品「王建民」玩偶。（圖由張玉清提供）

張玉清的雕塑作品「姚明」玩偶。（圖由張玉清提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法