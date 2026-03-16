週二各地風和日麗 澎湖紫外線過量 中南部空品局部亮橘燈

中央氣象署預報，週二環境風向為東南風，各地大多為晴到多雲，風和日麗，僅迎風面花、東地區及恆春半島有零星短暫陣雨。（資料照）

週二各地早晚天氣仍較涼，西半部日夜溫差大；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨。

中央氣象署預報，週二環境風向為東南風，各地大多為晴到多雲，風和日麗，僅迎風面花、東地區及恆春半島有零星短暫陣雨。

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氣溫方面，受清晨輻射冷卻影響，明天各地早晚天氣仍較涼，預測低溫在中部以北及東北部約14至17度，南部及花東為18至19度，白天氣溫上升，各地舒適而溫暖，東半部高溫23至25度，西半部約27至29度，西半部日夜溫差大，早出晚歸請適時增減衣物。

週二離島方面，澎湖晴時多雲，18至22度；金門晴時多雲，14至21度；馬祖多雲，13至18度。

關於未來幾天的天氣，天氣風險公司指出，這段相對穩定的天氣型態至少維持至週三，台灣附近以偏東到偏南風為主，僅東部及恆春半島有零星地形性降雨機會，整體雨量不多。氣溫方面白天普遍舒適偏暖，早晚偏涼，日夜溫差仍較明顯。

到了週四至週五大氣環境將有些變化，預測北方鋒面系統南下並在北部海面附近擺盪，或週五接近通過北部。北部至東北部雲量將增多，並有局部短暫陣雨機會，氣溫也可能因雲量與降雨而略降；中南部受影響較小，大致仍可維持晴時多雲天氣。溫度預估：北部至東部高溫約20–24度、低溫約17–19度；中南部高溫約25–28度、低溫約18–21度。

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週二紫外線指數方面，澎湖縣為「過量級」，其餘縣市皆為「高量級」。

週二空氣品質方面，環境風場為偏東風，西半部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；清晨台南以北地區有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部短時間可能達橘色提醒等級。

氣溫方面，受清晨輻射冷卻影響，明天各地早晚天氣仍較涼，預測低溫在中部以北及東北部約14至17度，南部及花東為18至19度。（擷取自中央氣象署網站）

週二紫外線指數方面，澎湖縣為「過量級」，其餘縣市皆為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

週二空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部短時間可能達橘色提醒等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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