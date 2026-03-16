台北燈節少與台灣IP結合 顏若芳：北市府應對本土文化更有信心

台北市議員顏若芳（左）表示，台北燈節鮮少與台灣IP結合，稍顯可惜，北市府應對本土文化更有信心，讓國際看到台灣軟實力。（擷取自顏若芳臉書）

「2026台北燈節」昨（15）落幕，這次與外國IP變形金剛與泡泡瑪特合作，首度打造雙IP，也延續無菸城市理念，在展區內全面禁菸。議員顏若芳表示，燈節鮮少與台灣IP結合，稍顯可惜，北市府應對本土文化更有信心，讓國際看到台灣軟實力。

顏若芳說，這次燈節比較可惜的是，鮮少與台灣IP結合，國際IP或許可以吸引國旅旅客目光，但對於國際觀光客而言則未必。

請繼續往下閱讀...

顏若芳呼籲，北市府應對本土文化更有信心，未來應積極研議與台灣IP合作，讓燈節品牌可以與本土IP相輔相乘，也讓國際觀光客更看見台灣軟實力。

顏若芳提到，試辦吸菸區搜集人流密集處的民眾反映固然立意良善，但台北市已有許多吸菸區，品質良莠不齊、多缺乏定期檢修、維護機制，已是多年沉痾。

另外，目前吸菸區僅是由衛生局公布，且現場多導引不佳，令市民或是外縣市旅客難尋，遑論外國觀光客。

顏若芳表示，既然市府要推行無菸城市，就要有完整的配套措施，以及詳盡的逐步落實計劃，「不要只會講得好聽、做得難看，讓重大市政淪為曇花一現。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法