鴻海科技獎首設學術與應用雙組別 祭出高額獎金

「鴻海科技獎」徵件今日開跑！今年首設學術與應用組。學術組每位得主可獲頒25萬元、應用組每位10萬元獎勵金。（鴻海教育基金會提供）

鴻海教育基金會主辦「2026鴻海科技獎」今（16）日開跑，首度將獎項分為「學術組」與「應用組」，學術組肯定在人工智慧、半導體、新世代通訊、低軌衛星、資安、量子計算與硬體方面有前瞻的理論突破，每位得主可獲頒25萬元獎勵金；應用組頒贈每位得主10萬元獎勵金，嘉許在機器人、數位健康、智慧電動車軟體與硬體、智慧製造、智慧城市、AI基礎建設等領域有創新技術的研究，徵件至4月24日。

基金會執行長汪用和表示，評審團由鴻海研究院與集團高階主管，以及外部學者專家共同組成，針對學術深度、獨到創新性與實務價值進行嚴謹評選，展現推動培育台灣高階研發人才的決心。

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國立台灣大學教授胡璧合表示，鴻海科技獎是一個極具指標性的舞台，不僅提供養分鼓勵博士生，更讓前瞻研究能被看見，鼓勵學生應把握機會大膽投件參加甄選，因為「不試永遠沒機會，有試才有機會」。台大教授鄭文皇肯定鴻海科技獎提供高額獎金，並表示該獎項鏈結了業界大腦，讓學生能與鴻海集團的業師們互動，從業界角度審視研究的社會影響力。

二度挑戰獲獎的鴻海科技獎得主王貫蓁表示，每一次申請都是對研究脈絡與價值的重新思考梳理，這也是相當可貴的自我整理。

汪用和表示，鴻海科技獎除了頒贈獎金之外，得主更享有與業師交流以及到鴻海集團實習的機會，親眼見證研究從實驗室走向市場的實現過程，鴻海教育基金會邀優秀碩博士生踴躍申請，為自己挑戰一次，讓自己的辛苦研究成果被更多人看見。2026「鴻海科技獎」申請報名與更多詳情，請參閱「鴻海科技獎」活動官網以及「鴻海教育基金會」官方粉絲團。活動官網： https://bit.ly/4sg5Cqh

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