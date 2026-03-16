馬公市農林漁牧業普查揭牌成立 今年普查作業正式啟動

馬公市農林漁牧業普查，在馬公市公所揭牌。（馬公市公所提供）

馬公市公所配合國家5年1度辦理的重要國勢調查，農林漁牧業普查今（16）日在馬公市公所正式揭牌成立，由馬公市長黃健忠偕財經課長白又文、辦事員丁翰頤、專業約用人員蘇少婕、以及主計室辦事員林家慶等共同主持揭牌儀式，象徵馬公市農林漁牧業普查工作正式展開。

農林漁牧業普查為政府掌握基礎產業發展的重要統計調查，每5年辦理1次，透過系統性蒐集相關資料，全面了解農林漁牧業的經營型態、產業結構及勞動力運用情形，作為中央與地方政府規劃產業政策與資源配置的重要依據。

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馬公市長黃健忠表示，農林漁牧業是地方發展的重要基礎，透過普查可以更清楚掌握產業經營現況與發展趨勢，相關統計資料也將作為政府研擬政策與推動產業輔導的重要參考。市公所將配合中央規劃時程，確實完成各項普查工作，也希望符合普查條件的經營戶安心配合填報，共同建立完整的產業基礎資料。

普查期間自4月10日至6月30日止，採多元方式辦理。4月10日至6月15日為自主網路填報階段；5月1日至6月30日則進入派員實地訪查階段，除網路填報外，亦可由普查員進行面訪或採留置填表方式完成調查。普查對象包括從事農作物栽培、畜牧、農事與畜牧服務、漁撈、水產養殖、林業及相關休閒活動之經營戶。馬公市公所期盼相關業者支持與配合，共同為地方產業建立更完整、精準的基礎統計資料。

馬公市農林漁牧業普查，即將在四月起展開。（馬公市公所提供）

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