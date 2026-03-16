金門海廢8成來自中國 管碧玲：兩岸「政治障礙」無法跨域治理

海委會主委管碧玲指出，金門每年500噸海廢70%到80%來自中國，兩岸因「政治障礙」無法搭建治理平台。（記者吳正庭攝）

海洋委員會今天在國立金門大學召開印太海洋廢棄物治理國際論壇，主委管碧玲說，海廢的跨境特性無法由單一國家解決，台灣希望扮演一個負責任、有貢獻的成員，透過積極推動印太海廢治理平台的倡議，串聯起區域的合作跟交流。

管碧玲說，金門每年有高達500噸的海洋廢棄物，其中70%到80%都是從中國漂來，跨域的治理非常重要；她說，雖然一直很努力，也想委託金門大學發展兩岸間跨域治理海洋廢棄物，總是因為很多政治的障礙，一直沒有辦法搭建起治理的平台。

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海委會表示，有鑑於海洋廢棄物已成世界沿海國心頭之痛，邀請日、韓、菲、印尼、越南、柬埔寨等國代表與台灣海廢專家學者、NGO代表等召開國際論壇，共同為印太海廢治理尋求解方。

同樣是海島型國家的帛琉，環境部長Steven Victor在論壇受邀擔任主題演講人，介紹帛琉相關因應做法。金門縣副縣長李文良、金大副校長洪集輝都致詞表達海廢議題的重要性。

管碧玲說，台灣做為海洋國家，長期推動海洋廢棄物治理平台，在整合中央到地方的政府部門、企業學界等，透過逐步完善治理體制的同時，也深刻體驗到，海廢的跨境特性無法由單一的國家來解決；希望在印太海廢海洋治理的議題上，台灣能扮演負責任、積極、有貢獻的成員。

她指出，海洋沒有國界，像金門、馬祖很多的海漂垃圾，都不是在地產生，離島的海廢處理本就非常困難，海洋廢棄物的治理，最重要的還是源頭的政策、管理，所以跨域的合作一定是海洋廢棄物處理很重要的一環，因此邀請很多國際專門研究海洋廢棄物治理的專家學者到金門，其中帛琉海洋廢棄物的治理跟金門狀況很像，因此受邀交換意見。

管碧玲一早搭船前往兩岸中線的檳榔嶼海域視察，發現附近有蚵架，其中的微型塑膠海洋污染非常嚴重；她說，海洋的微塑膠是會經由食物鏈進到人體，這個課題應該好好處理。

管碧玲表示，金門、馬祖、澎湖離島的海洋廢棄物處理，一直是她心頭很憂慮的課題，期盼藉由這次的國際研討，能找到一些解決的途徑。

海委會主委管碧玲（左）與帛琉農漁及環境部部長Steven Victor（右）開心試戴海廢製作的太陽眼鏡。（記者吳正庭攝）

海委會主委管碧玲（右3）搭乘金門海巡船艇前往海上巡察。（海洋委員會提供）

海洋委員會在國立金門大學召開印太海洋廢棄物治理國際論壇。（記者吳正庭攝）

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