台北燈節昨落幕 林珍羽：禁菸政策成功 主燈行銷略可惜未引起關注

台北燈節昨落幕 林珍羽：禁菸政策成功 主燈行銷略可惜未引起關注2026/03/16 18:21 記者蔡愷恆／台北報導
台北市議員林珍羽覺得2026台北燈節行銷有點可惜，主燈沒有引起關注，雙IP焦點反而被分散、難以同時宣傳。（台北市議員林珍羽提供）
「2026台北燈節」昨（15）日圓滿結束。根據台北市觀傳局，活動期間共吸引逾千萬人次參觀，周邊商圈業績提升2成以上。台北市議員林珍羽指出燈節行銷有點可惜，主燈沒有像嘉義「台灣燈會」引起太多關注。不過，她認為這次禁菸政策提升民眾對吸菸區討論與關注，嚴格來說是成功的。
林珍羽提到，台灣燈會這次結合一個IP，就可以集中宣傳，帶動民眾去嘉義賞燈。雖北市結合IP是進步，但主燈沒有引起關注，雙IP焦點反而被分散、難以同時宣傳。
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林珍羽建議，針對觀光行銷應與周邊住宿業者、商家合作，推出IP限定商品或餐點。
另外，今年首度在燈節期間實施全面禁菸，北市也宣布後續將在西門、心中山商圈設置試辦區。林珍羽表示，過去質詢時，市長蔣萬安承諾要在一年內試辦吸菸區，經過這次年貨大街與燈節，她認為，「嚴格來說禁菸政策是成功的。」
林珍羽說，雖然社會仍有不同意見，但關於禁菸區的討論度提升，普遍市民也有共識、願意配合。她建議，中山夜經濟發展蓬勃，也許可以從這些場所著手。