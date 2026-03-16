筋膜刀？手指虎？ 澎湖機場安檢判斷不一引發內槓

網路電商平台，處處可見筋膜刀販售。（網路照片）

澎湖機場作為重要空運門戶，安檢程序不容馬虎。近日機場爆發一起安檢爭議，值勤航警認定旅客攜帶物品為「筋膜刀」並予以放行，但主管事後查核認為該物疑似為管制刀械「手指虎」，質疑處置程序有誤並要求究責。此舉引發基層不滿，質疑認定標準不一且有雙標之嫌。

據了解，該名旅客在過關受檢時，航警初步研判其攜帶物為按摩工具「筋膜刀」。旅客聲稱該物購自網路，且從台北搭機來澎湖時也順利過關，航警隨即准予放行。然而，主管事後認定該物品屬「違法兇器」手指虎，針對執勤員警究責，卻沒打算循線追緝物主到案法辦，引發基層員警質疑，若主管認定是犯罪工具，卻不追查物主下落，反而僅對內部開刀，有違警察發現犯罪應啟動偵查的原則。

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基層員警感嘆，第一線安檢人員往往僅有十秒鐘判斷器械屬性，若法律與規範沒有明確標準，查驗太嚴恐被質疑濫權，放行若出事則需承擔責任，壓力最終都由基層扛起。

對此，航警局高雄分局馬公分駐所表示，該把「筋膜刀」外型不像按摩工具，反而像手指虎，同樣都能由網路購得，第一線航警與安檢人員無法立即判斷，應迅速通知主管前往現場會同處理，若有疑問可送往刑事警察局進行殺傷力鑑定。本次懲處是針對執勤人員未依程序通報、私自放行的「內部處理缺失」，並非刻意針對特定同仁。

手指虎的外型，很像筋膜刀。（網路照片）

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