台灣國際蘭展閉幕 參觀人次破30萬

台灣蘭展18天展期今天下午4點結束。（記者楊金城攝）

在台南後壁花創園區舉辦的第22屆台灣國際蘭展今天（16日）最後一天展出，許多民眾趕來朝聖，錯過就要再等一年。即使受到嘉義太保舉辦台灣燈會吸客的影響，初估台灣蘭展18天展期，仍有破30萬參觀人次，比去年少了約5萬參觀人次。

台灣國際蘭展由農業部花卉創新園區研究發展中心主辦，本屆首度以台灣國際蘭展暨花卉科技展的雙展呈現，從2月27日到3月16日展出18天，以「綻放台灣」為主題，象徵台灣花卉產業持續突破、再生與綻放，設有「綻放館」、「花漾館」、「鏈結與生活館」及「市集館」4大主題館，其中融合莫內、梵谷及葛飾北齋等名畫家作品的噴墨蘭花，展現台灣蘭花的科技美學，成為焦點之一。

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台灣蘭展舉辦期間，碰上超強的嘉義2026台灣燈會，參觀人次受到影響，一天行程無法讓遠地遊客兼顧台灣燈會、台灣蘭展2大活動，但也有不少人多花一天看蘭展也看燈會，統計台灣蘭展每天參觀人次略有減少，因遊客人潮多，讓人感受不出遊客人數減少的差異，反倒是對台灣蘭展的好評不斷，在花卉科技展結合3D影像讓人驚奇，蘭展競賽花、蘭花品種展示、花漾館的大型蘭花景觀布置吸引遊客拍下美照留念。

今天是台灣蘭展最後一天展出，一早就有遊客從購票入場，展出到今天下午4點閉幕，人潮持續湧入但不特別擁擠，賞花感覺很好，初估18天展期約31萬參觀人次。

外貿協會、台灣蘭花產銷發展協會在台灣蘭展邀請23國40個重要國外買家洽談蘭花訂單，蘭展首日洽談會就完成2346萬美元商機。台灣蘭協秘書長曾俊弼表示，近些年台灣蘭花外銷很穩定，蘭展每年達成3至5年的訂單金額都在台幣百億以上，因台灣談判蘭花外銷美國獲得0關稅的利多，今年蘭展獲得3至5年訂單金額應該也在台幣100億以上，訂單金額仍待統計。

台灣蘭展18天展期今天下午4點結束。（記者楊金城攝）

台灣蘭展花卉科技展有亮點。（記者楊金城攝）

台灣蘭展全場總冠軍作品，吸引人潮賞花。（記者楊金城攝）

第22屆台灣國際蘭展今（16日）最後一天展出，許多民眾趕來朝聖。（記者楊金城攝）

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