蘭展助攻！日韓代理商跨海簽台南明星農產

蘭展不僅是花卉的舞台，更是台南優質農產的櫥窗，吸引外國買家前來洽談。（台南市政府提供）

2026台灣國際蘭展暨花卉科技展於今迎來展期最後一天，展區內精品館今年透過行銷策略創新與商貿媒合，在閉幕前夕寫下亮眼佳績，日、韓代理商首度專程來尋覓潛力商品，說明台南農產已具備高度國際競爭力。

蘭展不僅是花卉舞台，更是台南優質農產的櫥窗。本次首度推出「消費滿千抽獎」加碼活動，在展期最後3天引爆買氣。此外，「精品館」精選台南各區農會的農產精華，展現台南農產品牌整合力，首度吸引日、韓代理商專程來尋覓潛力商品。代理業者表示，精品館以一站式呈現大台南特色農產，大幅提升開發效率，讓他們能精準對接符合日韓市場的高質感精品。

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根據精品館銷售統計，在各項商品中，定價親民、好入手的「百元經濟」表現尤為強勁，成為推升買氣的火車頭。其中，北門農會的「玉米脆片」憑藉在地純正風味與酥脆口感，榮登展期補貨率最高的明星單品；而將精緻農業與麵食文化創意結合的「芒果麵」與「釋迦麵」，也因風味獨特、包裝精美，成為國內外遊客爭相掃貨的必買伴手禮。

市長黃偉哲表示，本次蘭展精品館吸引日、韓代理商專程來台「挖寶」，證明台南農產已具備高度國際競爭力。期盼透過蘭展此一國際級平台，成功讓海外通路看見台南農產的精緻度，未來市府將持續扮演媒合橋樑，帶領更多在地好物走出台灣、進軍國際市場。

北門農會的「紅蔥玉米脆」是此次精品館的人氣商品之一。（台南市政府提供）

「芒果麵」因市長黃偉哲向韓國啦啦隊介紹，成為本次蘭展精品館內詢問度、買氣極高的商品。（台南市政府提供）

台南農產精品館設計許多活動，帶動展期買氣。（台南市政府提供）

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