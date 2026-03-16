VR交通安全體驗 高中生「身歷其境」很有感

基隆監理站攜手基隆市警察局交通隊今天（16日）到二信高中，舉辦VR（虛擬實境）機車交通安全體驗活動。（記者俞肇福攝）

基隆市機車事故死傷比率高，為了避免學生無照駕駛肇禍，基隆監理站攜手基隆市警察局交通隊今天（16日）到二信高中，舉辦VR（虛擬實境）機車交通安全體驗活動，讓學生戴上VR（穿戴裝置）模擬騎機車，讓騎車的學生身歷其境，觀看者看到模擬狀況，希望有助遏止無照騎車，導正錯誤駕駛觀念。

基隆監理站指出，統計顯示2025年全國未成年無照駕駛約2萬件，成年無照駕駛高達26萬件。為避免未成年無照駕駛問題攀升，規畫以VR機車交通安全體驗方式，宣導機車無照違規駕駛的危害，並在今天首次進入校園。

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公路局台北市區監理所基隆監理站已設置VR交通安全體驗專區，讓學習騎車技巧和應變能力更有趣，今天由台北市區監理所技正葉東龍、基隆市警局交通警察隊交安組長楊弘亮，聯袂前進校園，向未成年學生宣導安全騎車。

當學生坐上機車，戴上VR穿戴設備後，可以模擬實際騎機車情境，有名學生騎車時，第一次通過斑馬線有停車，讓行人先通過，但在下一個斑馬線，卻撞上跑步通過的小孩。騎士看到的畫面會投射在宣導會場的大螢幕，讓其他覺生看到他騎車的動態。

葉東龍說，未來還會到其他高中職，透過交通安全體驗VR設備宣導，讓更多同學體驗無照違規騎機車的危險性，提升用路安全。未滿18歲的學生，可以先到基隆監理站了解相關資訊，並建議到駕訓班接受完整的訓練，取得駕照再上路比較安全。

基隆監理站攜手基隆市警察局交通隊今天（16日）到二信高中，舉辦VR（虛擬實境）機車交通安全體驗活動，圖為模擬畫面遇到行人要煞停，直到行人通過。（記者俞肇福攝）

基隆監理站攜手基隆市警察局交通隊今天（16日）到二信高中，舉辦VR（虛擬實境）機車交通安全體驗活動，圖為學生躍躍欲試。（記者俞肇福攝）

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