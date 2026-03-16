台灣燈會13天吸1360萬人次衍生交通亂象 縣議員建議設臨停區上下客區

3月15日台灣燈會閉幕，大批人潮自燈會區步行到停車場。（記者王善嬿攝）

2026台灣燈會15日在嘉義縣落幕，13天累積1360萬參觀人次，單日最高達200萬參觀人次，也為交通調度、接駁疏運帶來龐大考驗，衍生計程車以人頭收費、機車機動接送等賺「燈會財」亂象。嘉義縣政府表示，13天總接駁量達41萬4326人次，還開設8處免費停車場，未來將增設靜態導引牌面、建立停車場調節性封閉導引路線及管制時機、設定外圍車流攔阻預警與發布機制、設接駁車專用道等多項交通控管，因應大量人潮。

嘉義縣議員黃啟豪說，此次燈會環境整潔維持、流動廁所乾淨無味等受民眾好評；交通部分，嘉義縣政府事先規劃免費停車場、免費接駁車，然而3月7日首個週六達200萬參觀人次，超乎預期，導致遊客等了1、2個小時才搭到車，不過縣府隔天就增加接駁車輛與班次改善，之後的停車、接駁與人潮疏散都很順暢，他建議未來可就近設臨停上、下客區，方便長輩、行動不便民眾或有幼兒的家庭。

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黃姓民眾說，3月7日晚間因有大遊行，燈區南、北區管制行人通行，現場也沒有設置遶過遊行路線指示牌，不想看遊行的人被卡在燈區兩側，未來也應設法改善。

縣府說，因應平日與假日人潮，配置106至189輛接駁車服務，交通部8日調派30輛、14日調派35輛車輛支援，高峰期接駁車總數達219輛，活動期間平均每天接駁3萬1872人次、行駛1127趟次，13天燈會總接駁量累計行駛1萬4644趟次，接駁運量穩定。

原規劃7處免費停車場，因應人潮臨時增設1處，提供約1萬2000格汽車停車位（含周邊收費停車場及路邊停車合計逾2萬格）及1160格機車停車位。3月7日因遊客集中湧入P3停車場，縣府立即與警察局、公路局及高公局協調加強外圍導引，停車場將滿時調節性封閉，引導車流到高鐵區停車場，同步透過指揮中心對外發布改道或延後前往等訊息。

縣府說，此次停車場因設有接駁站及場地空間限制，暫未增設臨時上下客區，將納入未來大型活動交通規劃參考。

台灣燈會13天湧入逾千萬參觀人次，嘉義縣府總接駁量達41萬多人次。（記者王善嬿攝）

民眾認為，3月7日晚間大遊行當天交通調度、行人動線混亂，應檢討改進。（記者王善嬿攝）

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