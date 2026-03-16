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    首頁 > 生活

    明後天早晚溫差達14度！週四午後轉雨 高溫驟降5度

    2026/03/16 17:28 記者黃宜靜／台北報導
    定量降水趨勢圖。（圖由氣象署提供）

    定量降水趨勢圖。（圖由氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（圖由氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（圖由氣象署提供）

    把握這幾天好天氣！中央氣象署預報，明天（17日）到週三各地天氣穩定、風和日麗，但日夜溫差大，到了週四開始鋒面接近，迎風面轉雨、午後山區也會有零星短暫陣雨，北部、東北部白天溫度也會略為下降4-5度。

    「明後兩天天氣穩定、風和日麗！」中央氣象署預報員林定宜說，明天、週三僅東半部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨；到了週四鋒面接近，位於台灣北部海面，因此大台北、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，午後因熱力作用，山區會有些零星短暫陣雨。

    林定宜表示，這波鋒面比較弱，在週五至下週日時，鋒面位於北部、東北部海面，因此桃園以北、東半部有局部短暫陣雨，午後山區也可能出現零星短暫陣雨，其他地區都是多雲到晴。到了週一吹偏東到東北風，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島有局部短暫陣雨，午後山區也要注意零星短暫陣雨。

    溫度方面，林定宜指出，週三之前持續回暖，注意日夜溫差大，北部清晨14度，白天回暖至27、28度；中部清晨15度，白天可到28、29度；南部清晨約為18度，到了白天來到29度左右。

    林定宜表示，週四開始鋒面接近，且因鋒面較微弱，僅北部、東北部白天溫度略為下降4-5度，下降至23度左右，中南部溫度與前幾日差不多，早晚部分，因沒有輻射冷卻影響，因此早晚溫度較前幾天高，中南部17-20度，北部16-19度之間，這波鋒面預計影響到下週日。

    林定宜提醒，回暖期間，明天清晨台南以北地區，週三清晨北部地區，週三、週四金馬，週五清晨中部以北地區有局部霧或低雲影響能見度，行車用路應注意安全，交通往返也應注意航班資訊。另外，明天、週三中南部地區、綠島、蘭嶼及恆春半島會有長浪發生，海邊活動要注意安全。

    鄉鎮日夜溫差示意圖。（圖由氣象署提供）

    鄉鎮日夜溫差示意圖。（圖由氣象署提供）

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