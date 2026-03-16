日本青森睡魔燈籠移展朴子配天宮 今晚移動計畫臨時取消

日本青森睡魔燈籠在台灣燈會受到歡迎。（資料照）

首次上稿17:38

更新時間18:20（移動計畫取消）

由文化總會邀請在2026台灣燈會參展的日本青森睡魔燈籠《台日共鳴・天妃神》，是日本睡魔師以嘉義縣朴子配天宮媽祖、千順將軍及虎爺為主題在台灣創作，受到極高關注；燈會結束後，文化總會及配天宮原本決定今晚9點將青森睡魔燈籠以拖曳車結合人力牽引的方式移至配天宮停車場展示，但傍晚5點53分，文化總會在臉書發布訊息，「由於部分技術問題仍在克服中，為確保安全與圓滿，原訂今（16）日晚間9點睡魔燈籠移動至配天宮一事先行取消」。

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由文化總會及旅日作家下町貴族推動的「台日友好青森睡魔抵嘉」在台灣燈會造成轟動，朴子配天宮董事長蔡承宗支持國際宗教工藝交流盛事，出錢出力；配天宮總幹事丁廣穎說，本次活動配天宮支持200萬元經費，並將搭建睡魔小屋，完成後睡魔燈籠將在配天宮擺放亮燈展示，預計到媽祖誕辰農曆3月23日（國曆5月9日）。

文化總會及配天宮原本計畫今晚9點睡魔燈籠從燈會會場出發，歡迎鄉親沿途迎接，但因部分技術問題仍待克服，文化總會臨時宣布移動到配天宮計畫先行取消。

曳引車已連結睡魔燈籠。（取自文化總會臉書）

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