超級幸運！台灣人抽中《遊戲王》全球限量神卡 市價破120萬

YouTuber「帥狗」14日開直播為粉絲開箱《遊戲王》最新卡包，結果幸運開出全球限量100張的「黑魔導」。（圖擷取自「帥狗 HandsomeDoge」YouTube）

風靡全球的日本經典卡牌遊戲《遊戲王》，每年都會定期推出藏有限量稀有卡牌、全新系列的卡包，吸引各國玩家購入。近日傳出，一名台灣YouTuber「帥狗」替觀眾開箱，結果竟幸運抽中全球限量100張的「黑魔導」超框卡，目前一張市價最高高達600萬日圓（約新台幣120萬元），消息一出，瞬間轟動卡牌圈。

據了解，《遊戲王》在今年2月28日發售名為「決鬥怪獸界限超越典藏包－主角篇（LIMIT OVER COLLECTION - THE HEROES -）」的最新卡包，內容以歷代主角卡牌為主題，總計推出80款卡牌，其中18款屬於附專屬編號、數量稀少的限量卡，最大特色是卡牌的繪圖突破傳統邊框限制「超框版」，被視為本次卡包最具收藏價值的超級夢幻逸品，相關卡牌在日本拍賣網站交易行情，甚至已來到600萬日圓左右。

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時常為抖內粉絲抽卡或開箱的YouTuber「帥狗」，14日開直播為粉絲開箱一大盒未開封的《遊戲王》最新卡包，並在剛開播不久便打趣說，若自己幫忙抽出大獎，就會Cosplay遊戲角色「里昂」去騎單車環島，結果當他直播2小時半左右，突然在鏡頭前整個臉色大變，引起直播聊天室觀眾緊張，緊接著就發生「出大事」的情況。

從影片顯示，「帥狗」慢慢將一張卡牌展示到眾人眼前，為一張編號51號的「黑魔導」超框卡，然後他開始不斷發出倒抽一口氣的歡呼聲，向購卡粉絲道賀，整個直播聊天室的觀眾也一起陷入瘋狂驚呼聲。事後「帥狗」迅速拿出卡套與卡磚，保護這張珍貴的稀有卡，同時致歉他剛才是一口氣剪開4份卡包，幸好沒有弄壞黑魔導與其他卡牌。

對於自己有幸親手摸到「編號版黑魔導」，「帥狗」直言這是一個「奇蹟時刻」，其他共同見證歷史的觀眾，也紛紛寫下「發了」、「一台國產車」、「房子頭期款有了」、「120萬台幣拿到了」、「太猛了，大祕寶是真實存在的」等留言來表達內心的激動。另外，「帥狗」在臉書發文補充，自己之後會兌現Cosplay騎單車環島的承諾。

此外，還有不少玩家想起一名來自馬來西亞的男性玩家，12日拆開同系列的《遊戲王》卡包時，他用剪刀一時沒注意，不小心撿到卡片邊緣，被損毀的其中一張正好是「編號版黑魔導」，導致他當場情緒崩潰暴走、抱頭痛哭，慘絕人寰的畫面也在網上瘋傳。

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