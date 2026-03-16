機場能叫多元計程車！ 交通部預告修正草案 最快6月「1地」先試辦

交通部今（16日）預告修正《民用航空機場客運汽車管理辦法》，擬開放多元計程車試辦到機場載客，最快6月在高雄機場（見圖）實施。（資料照）

為維繫國門形象，桃園機場、台北（松山）機場及高雄（小港）機場都有成立計程車自律委員會，僅供領有機場排班登記證的計程車在機場範圍載客，不過，越來越多旅客習慣以APP叫車；交通部今天（16日）預告修正《民用航空機場客運汽車管理辦法》，擬開放多元計程車試辦到機場載客，最快6月在高雄機場實施；若業者違規或影響機場營運秩序，最重可終止試辦資格。

現行《民用航空機場客運汽車管理辦法》規範中，計程車、租賃車及客運業者於機場營運資格，包括排班計程車須領有專用登記證、車輛與駕駛需符合規定、禁止違規攬客等；桃園機場去年接連發生白牌車違規攬客、拒絕稽查，導致外籍旅客受傷事件。

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根據修法草案說明，為提升國際機場旅客服務品質，維持機場交通秩序，並因應網際網路平台（包括行動應用程式）提供預約載客服務的計程車營運模式日趨普遍，因此增訂試辦管理專章，由各機場視實際需求，先行於特定機場、特定區域、特定期間內實施，以兼顧既有營運秩序與安全管理，並滿足旅客多元交通需求。

草案指出，考量國際機場涉及安全管制、車流管理等複雜因素，為避免直接全面開放，影響既有營運秩序與安全管理，並兼顧旅客多元運輸需求與機場營運管理需要，明定預約計程車試辦的法源依據，由各機場視實際需求擬具試辦計畫實施，評估其對機場營運、交通秩序、排班計程車營運及旅客服務品質的影響，作為未來政策調整的參考。

草案明定，各機場應擬具試辦計畫報民航局核准，並公告在機場網站後實施的規定，以利各機場基於提升服務品質、滿足多元運輸需求或因應特殊運輸需要，彈性調整營運管理措施。

草案說明，參與試辦的業者若違反該機場試辦計畫，或影響機場營運秩序，得要求限期改善，屆期未改善者，暫停10日至30日或終止其參與試辦的資格。

交通部民用航空局長何淑萍日前表示，預告期30天，最快今年6月會在高雄機場試辦，並區隔排班計程車、多元計程車的地點，額外規劃多元計程車等候區，相關示範計畫待法案通過後，後續將對外說明。同時，由於各機場旅客特性不同，像松山機場位於市區，會保留各機場自行決定試辦方式。

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