高中免試入學總幹事涉詐欺惹議 高市教局回應了

高雄區高中免試入學委員會總幹事因涉詐欺遭緩起訴惹議。（記者許麗娟攝）

高雄市教育產業工會今（16）日指出，現任「高雄區高級中等學校免試入學委員會」廖姓總幹事捲入詐欺案件獲緩起訴處分，卻執行全市升學大計，要求立即撤職。對此，高雄市教育局回應，已請學校通盤檢討，並續行調整相關人員職務及工作內容。

對於廖姓教師疑似涉及詐欺取財，據了解，主要是2年前為聘請外師教學，但因外師的鐘點費較高，因此安排2班學生合併上課，而將2堂課的鐘點費申請給該名外師。

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高雄市教育局指出，案經台灣橋頭地方檢察署檢察官審酌，學校課程安排係基於提供學生學習機會，且該名教師及相關行政團隊並未溢領任何費用，於今年1月16日予以緩起訴處分。

教育局表示，案發後即督導學校依地檢署查處內容啟動行政程序，針對該名人員未遵循課程規劃要點辦理，逕自調整班級等情形進行查核並依規議處。並重申，各高中職學校課程安排，應確實踐行「高級中等學校課程規劃及實施要點」等相關規定辦理，並覈實核發鐘點費。

對於廖姓教師擔任高雄區高中免試入學委員會總幹事一職，教育局已請學校通盤檢討，並續行調整相關人員職務及工作內容，且將持續嚴加督導、落實逐級把關，確實維護學生入學權益。

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