為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高中免試入學總幹事涉詐欺惹議 高市教局回應了

    2026/03/16 17:28 記者許麗娟／高雄報導
    高雄區高中免試入學委員會總幹事因涉詐欺遭緩起訴惹議。（記者許麗娟攝）

    高雄區高中免試入學委員會總幹事因涉詐欺遭緩起訴惹議。（記者許麗娟攝）

    高雄市教育產業工會今（16）日指出，現任「高雄區高級中等學校免試入學委員會」廖姓總幹事捲入詐欺案件獲緩起訴處分，卻執行全市升學大計，要求立即撤職。對此，高雄市教育局回應，已請學校通盤檢討，並續行調整相關人員職務及工作內容。

    對於廖姓教師疑似涉及詐欺取財，據了解，主要是2年前為聘請外師教學，但因外師的鐘點費較高，因此安排2班學生合併上課，而將2堂課的鐘點費申請給該名外師。

    高雄市教育局指出，案經台灣橋頭地方檢察署檢察官審酌，學校課程安排係基於提供學生學習機會，且該名教師及相關行政團隊並未溢領任何費用，於今年1月16日予以緩起訴處分。

    教育局表示，案發後即督導學校依地檢署查處內容啟動行政程序，針對該名人員未遵循課程規劃要點辦理，逕自調整班級等情形進行查核並依規議處。並重申，各高中職學校課程安排，應確實踐行「高級中等學校課程規劃及實施要點」等相關規定辦理，並覈實核發鐘點費。

    對於廖姓教師擔任高雄區高中免試入學委員會總幹事一職，教育局已請學校通盤檢討，並續行調整相關人員職務及工作內容，且將持續嚴加督導、落實逐級把關，確實維護學生入學權益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播