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    首頁 > 生活

    高雄援中路車道瘦身 打造停車帶保護型自行車道

    2026/03/16 17:10 記者黃良傑／高雄報導
    高雄市交通局與工務局聯手進行楠梓區援中路辦理道路刨鋪工程時，重新檢討道路斷面配置，利用路側停車帶作為自行車道與車行空間的緩衝區。（高市交通局提供）

    高雄市交通局與工務局聯手進行楠梓區援中路辦理道路刨鋪工程時，重新檢討道路斷面配置，利用路側停車帶作為自行車道與車行空間的緩衝區。（高市交通局提供）

    高市為提升道路行車安全與整體交通運作效率，交通局與工務局聯手進行楠梓區援中路辦理道路刨鋪工程時，重新檢討道路斷面配置，利用路側停車帶作為自行車道與車行空間的緩衝區，使停放車輛形成實體保護帶，有效降低自行車與機動車輛混流，降低超速、減少車禍事故。

    援中路原先車道配置為雙向各2快車道及1慢車道，且部分車道寬度較大，容易使車輛行駛速度提高，不利於整體道路交通安全，交通局配合工務局道路刨鋪工程，一併檢討既有道路空間配置，重新調整車道配置與路側停車格位置。

    交通局採導入車道瘦身及道路空間再分配的概念，透過適度調整車道寬度配置，重新分配道路空間，規劃設置停車帶保護型自行車道，並同步配置附加式左轉專用車道，以改善道路空間運用，並打造更安全、順暢且友善多元運具的通行環境。

    交通局表示，曾於三民區博愛路（同盟一路至九如二路）及鳳山區凱旋路（河堤街至鳳頂路）推動類似設計，逐步建構高雄友善自行車交通環境，營造更安全、友善且兼顧多元運具使用需求的都市交通。

    交通局強調，根據交通研究與實務經驗顯示，適當縮減車道寬度，可促使駕駛人降低行車速度，並提升行車注意力，有助於減少超速情形及交通事故發生機率，進而提升整體道路安全性。

    設置停車帶保護型自行車道，是利用路側停車帶作為自行車道與車行空間的緩衝區，使停放車輛形成實體保護帶，可有效降低自行車與機動車輛混流情形，減少側向干擾及潛在交通衝突點，提升自行車騎乘安全性，同時有助於建立更安全且連續的自行車通行環境。

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