台中「跨世代女子圖鑑」 25歲到94歲藝術家聯展展現生命力

第22屆台中市女性藝術家邀請展最年輕，25歲墨彩類藝術家張瑋翎（中）。（讀者提供）

台中市文化局舉辦女性藝術家邀請展，自2005年創辦是全國年代最久、規模最大公辦女性藝術家聯展，本屆有133人參展創歷屆新高，展覽以「奇蹟玫瑰」為靈感，展現女性以汗水與優雅交織藝術夢想。

第22屆台中市女性藝術家邀請展，即日起在大墩文化中心展出至4月1日，民眾稱133名超派地方阿嬤與ＯＬ同台發威，「跨世代女子圖鑑」在台中大集結，台中市文化局長陳佳君說，25歲夢想女遇到94歲優雅嬤撞出火花，讓女性創作者打破性別框架，堅持實現夢想，誠摯邀請民眾共赴美麗饗宴。

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參展最年輕為25歲墨彩類藝術家張瑋翎，以「代價」受到注目，94歲林星華老師為知名膠彩畫師，取得日本兵庫教育大學碩士後，多次參與台灣膠彩畫協會聯展 、中日友好美展及台中市女性藝術家聯展。

文化局強調，展場作品蘊含深刻生命故事，李麗芬老師從護理背景轉向水墨創作，將藝術視為人生第二春，從衣服到茶几、壁燈都能成畫，作品「山水雲影滿帆歸」融合旅行記憶，展現悠然心境。

楊玉梅作品「花清如夢」以金箔與光影描繪野薑花晨景，楊玉梅表示，「是膠彩畫選上了她」，中年投入膠彩創作，儘管精選色料昂貴，孫子女常在畫室喊要奶奶「煮膠」玩顏料，含飴弄孫藝術日常感到很快樂。

大墩文化中心指出，聯展即日起展至4月1日，而台中市自2021年起持續拍攝紀錄片，已完成41名台中女性藝術創作者影像典藏，逐步建置「台中市女性藝術家影像資料庫」。

第22屆台中市女性藝術家邀請展作品，李春蘭「雨林中的一抹晴」。（讀者提供）

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