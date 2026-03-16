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    首頁 > 生活

    生命線全國年會基隆登場 志工幹部齊聚交流

    2026/03/16 17:05 記者俞肇福／基隆報導
    「生命線全國年會」今天（16日）在基隆市隆重舉行，同時慶祝基隆生命線協會成立50年，主辦單位切蛋糕慶祝。（基隆生命線協會提供）

    「生命線全國年會」今天（16日）在基隆市隆重舉行，同時慶祝基隆生命線協會成立50年，主辦單位切蛋糕慶祝。（基隆生命線協會提供）

    由社團法人國際生命線台灣總會主辦、社團法人基隆市生命線協會承辦的「生命線全國年會」，今天（16日）在基隆市隆重舉行，並結合基隆生命線成立50週年慶祝活動，以「1995一線牽，愛在基隆50年」為主題，邀集來自全台各縣市生命線協會志工、幹部及心理服務工作者齊聚一堂，共同回顧生命線在台灣守護生命的歷程，並透過交流與表揚活動，凝聚全國生命線夥伴力量，持續推動心理支持與自殺防治服務。

    生命線服務在台灣推動已逾半世紀，透過「1995」電話協談專線提供24小時不間斷的傾聽與陪伴，讓在情緒困境、家庭壓力或人生低潮中的民眾，能夠在最需要的時刻找到支持與理解，成為社會心理支持與自殺防治的重要力量。賴清德總統、副總統蕭美琴及行政院院長卓榮泰均致賀電，肯定生命線長年深耕社會、守護國人心理健康的貢獻。

    社團法人國際生命線台灣總會表示，根據統計，全國生命線每年平均接聽超過16萬通求助電話，其中包含許多情緒困擾與自殺危機個案，志工透過專業的傾聽與陪伴，協助許多人度過人生低潮，也讓更多人重新看見希望。活動另一重點為「榮耀之光—全國優秀志工表揚典禮」，頒發金螢獎、星夜獎與生命救援獎等榮譽，表揚長期投入生命線服務的志工與專業人員。

    基隆市生命線協會理事長白右筠表示，基隆生命線成立至今已走過50年，50年來，生命線接起的不只是一通電話，更是一份在黑夜中的傾聽與陪伴。近年協會也持續推動組織治理與專業服務提升，包括建立完善行政制度、導入專業社工師支援志工服務，以及改善服務空間，希望讓志工能在更穩定的環境中安心守護每一個生命。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    「生命線全國年會」今天（16日）在基隆市隆重舉行，同時慶祝基隆生命線協會成立50年。（基隆生命線協會提供）

    「生命線全國年會」今天（16日）在基隆市隆重舉行，同時慶祝基隆生命線協會成立50年。（基隆生命線協會提供）

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