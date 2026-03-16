台北大學奪日內瓦國際發明展1金1銀 讓世界看見AI創新技術

台北大學資工系教授吳信龍（右1）、特聘教授林伯星（左1）於瑞士日內瓦參展榮獲1金、1銀及2項特別獎。（圖由台北大學提供）

台北大學在2026瑞士日內瓦國際發明展上，成功讓世界看見校方的AI創新技術！資訊工程學系教授吳信龍藉「中文發音矯正學習系統」，協助學習者精準掌握中文發音，提升語言學習效率，榮獲金牌及優秀創新獎；同系另名特聘教授林伯星結合肌肉疲勞分析模型與穿戴式監測，幫助運動領域即時監測人體肌肉疲勞狀態，獲得銀牌，雙雙展現校方的研發實力。

瑞士日內瓦國際發明展與德國紐倫堡發明展，並列為全球規模最大、歷史最悠久的發明展，本次競賽中，吳信龍以研究成果「中文發音矯正學習系統」參展，運用人工智慧語音辨識與分析技術，協助學習者精準掌握中文發音，提升語言學習效率，該系統具備即時回饋與智慧矯正功能，可廣泛應用於語言教育、數位學習及華語教學領域，獲評審高度肯定，榮獲金牌，並獲頒優秀創新獎。

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林伯星以「可量化肌肉疲勞程度模型之建立方法及穿戴式即時監測系統」參展，透過建立可量化的肌肉疲勞分析模型，並結合穿戴式感測裝置，即時監測人體肌肉疲勞狀態，此技術可應用於運動訓練、復健醫療及健康管理等領域，協助預防運動傷害並提升訓練效率，該作品榮獲銀牌，並獲頒香港浸會大學知識轉移處突破卓越獎。

台北大學指出，校方此次首度以學校名義參加瑞士日內瓦國際發明展，並以AI創新技術參賽獲獎，學校長期致力於推動學術研究與產學緊密結合，鼓勵教師將尖端研究轉化為能解決社會問題、具產業價值的關鍵技術，學校未來將持續深耕跨領域研究，加速研發成果的國際化與產業化進程。

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