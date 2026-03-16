許淑華稱名間焚化爐淪選舉操作 綠營反駁不要推卸責任

南投縣名間鄉焚化爐興建案，16日召開⼆階環評範疇界定會議，地方動員數百人抗爭，要求撤案。（記者張協昇攝）

南投縣名間鄉焚化爐興建案，今（16日）召開⼆階環評範疇界定會議，抗爭民眾再度與警方爆發激烈衝突，對於縣長許淑華接受媒體訪問時表示民進黨將焚化爐當做選戰攻擊焦點，民進黨南投縣黨部反駁說，焚化爐興建環評等權責在地方，請許縣長不要推卸責任、轉移話題，也不要犧牲名間鄉農業。

民進黨南投縣黨部指出，環境部雖有核發廢棄物處理事業許可權責，但環評審核其實在地方進行而非中央，故核發許可依法會照環評結果判定，環境部僅能確保程序需完整和合乎法規。而用地地目變更的審查權限則在農業部，農業部巳明確表示會嚴格審查，以保留優良農地，不會輕易做出傷害農業的施政處分，民進黨從未將焚化爐興建案當做選戰議題炒作，請許縣長不要推卸責任。

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許淑華指出，垃圾議題已遭選舉政治操作，民進黨將焚化爐當做選戰攻擊焦點，並出現「南投可能不需要焚化爐」之類說法，若依此邏輯，全台各縣市都不需要焚化設施，那中央有能力協調跨縣代燒嗎？垃圾最終還是得由地方自行處理。

許淑華話鋒一轉也表示對於賴清德總統提出「雞尾酒療法」來處理南投垃圾的比喻感到不解，強調民進黨若有誠意，應協助地方政府加速環評程序，而非在選舉到來變成議題炒作，民進黨南投縣長參選人或團體，如一味排斥問題卻不提出實際可行的方案，才是真正令人擔憂地方。

南投縣名間鄉焚化爐興建案⼆階環評範疇界定會議，民眾以拳頭猛搥桌子抗議。（記者張協昇攝）

南投縣名間鄉焚化爐興建案，16日召開⼆階環評範疇界定會議。（記者張協昇攝）

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