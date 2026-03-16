垃圾也能變建材！奇美、成大合作 焚化爐底渣轉做高壓混凝土磚

奇美實業與成功大學、信義複材合作，開發台灣首批由底渣製成的低碳高壓混凝土磚，已運用在自家花園廣場。（奇美實業提供）

奇美實業攜手成功大學環工所、信義複材公司等單位，成功開發出台灣首批由底渣製成的低碳高壓混凝土磚，強化循環材在生活中的應用，「抛『磚』引玉」推廣環保，有效降低高耗能水泥的使用量，減少碳足跡。

奇美實業發表灰渣永續再利用的重大成果，將焚化爐的底渣去化，轉做為高壓混凝土磚的原料，開發出台灣首批由底渣製成的低碳高壓混凝土磚，不僅將自家廢棄物資源循環率由98%再提升至99%，更間接帶動該低碳建材的上市與應用。

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該計畫耗時7年完成，目前奇美已向信義複材採購第一批植草磚產品，鋪設在自家總部花園廣場，已有機關團體注意到資源再創新利用的低碳建材，有助於永續、環保概念的推動。

奇美實業表示，底渣與飛灰做為焚化處理後的最終產物，是資源循環最艱困的最後一哩路，過去灰渣多以掩埋為最安全的處置方式，透過與成大的先導研究，順利開發出低碳高壓混凝土磚。

奇美實業提到，團隊進行深入分析研究，發現底渣的粒徑與元素組成適合用作高壓混凝土磚的替代材料，符合CNS 13295強度規範，以及土壤安全監測標準。

奇美實業強調，該循環經濟的創新，不僅成功將廢棄物轉化為再生資源，更能有效降低高耗能水泥的使用量，減少碳足跡。

目前合作夥伴信義複材工業已推出含奇美實業焚化爐底渣的資源循環型步道磚與植草磚等產品，希望向社會展示廢棄物的再利用價值，並為實現零掩埋的目標而努力。

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