台中65歲以上人口突破50萬大關 占近2成

台中65歲以上人口今年破50萬大關。（圖：陳雅惠提供）

台中市人口突破286萬，但市議員陳雅惠指出，台中市65歲以上人口已在今年1月突破50萬人大關，佔台中市人口的1成7，平均每月增加約1900人，但全市總人口僅增加不到千人，顯示台中市人口結構逐步邁向高齡化社會，促市府應及早提出整體因應策略；台中市府指出，市府推動多項高齡健康與照顧政策，並持續關注人口結構變化，滾動檢討相關政策與資源配置。

陳雅惠指出，依民政局人口統計，去年9月底台中市總人口為286萬7537人，至今年2月底為286萬8409人，半年來僅增加872人，整體人口僅呈現小幅成長。

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但65歲以上人口的變化則相當明顯，從去年9月底高齡人口為49萬1754人，到今年1月底突破50萬大關，截至2月底統計已增至50萬3511人，短短半年間高齡人口就增加1萬1757人，平均每月增加約1900人。

陳雅惠指出，全市總人口僅增加不到千人，但老年人口仍持續攀升，顯示台中市人口結構正逐步邁向高齡化社會，促市府及早因應，打造友善高齡城市。

衛生局指出，積極輔導醫院推動智慧遠距醫療服務，減輕往返就醫的體力耗費與交通成本，另布建居家式長照服務、社區整合型服務中心、日間照顧及失智據點等；社會局表示，台中市敬老愛心卡每月提供1000元點數額度，交通、醫療和運動一卡搞定；另有534處社區照顧關懷據點。

都發局另表示，市府積極於公共空間導入高齡化及無障礙友善設計，新建建築物若未符合無障礙相關規定，嚴格要求不得核發建築執照或對外開放使用 。

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